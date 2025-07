PF investiga fraude com sites falsos do Enem 2024; prejuízo chega a R$ 3 milhões Investigação apura o uso indevido de símbolos oficiais do Ministério da Educação, do Inep e do Governo Federal para enganar candidatos Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 10/07/2025 - 07h44 (Atualizado em 10/07/2025 - 07h48 ) twitter

Prejuízo estimado com a fraude é de aproximadamente R$ 3 milhões Paulo Pinto/Agência Brasil - Arquivo

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (10) a Operação Só Oficial, com o objetivo de combater fraudes envolvendo sites falsos de inscrição para o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024. A investigação apura o uso indevido de símbolos oficiais do Ministério da Educação, do Inep e do Governo Federal para enganar candidatos e obter pagamentos indevidos.

Durante a operação, policiais federais cumpriram dois mandados de busca e apreensão na cidade de Praia Grande (SP). Também foram adotadas medidas para bloquear bens e valores ligados à fraude, que já soma prejuízo estimado de R$ 3 milhões.

De acordo com as investigações, os criminosos criaram páginas falsas na internet que imitavam o site oficial do Inep durante o período de inscrições do Enem, entre 27 de maio e 14 de junho de 2024. As vítimas eram induzidas a realizar pagamentos via Pix acreditando estar se inscrevendo regularmente no exame. No entanto, os valores eram desviados para uma conta bancária de uma empresa privada, sem qualquer autorização ou vínculo com o processo oficial de inscrição, cuja taxa é recolhida exclusivamente pelo Inep.

A conta que recebeu os pagamentos era mantida em uma fintech e está vinculada a uma empresa que já possui diversas reclamações na internet por cobranças indevidas e não entrega de serviços. Um dos principais investigados tem, segundo a PF, ao menos 15 anotações criminais relacionadas a crimes de estelionato.

Além do prejuízo financeiro, os candidatos enganados foram prejudicados academicamente, já que não tiveram suas inscrições validadas e, por isso, foram eliminados automaticamente do Enem 2024.

A Polícia Federal continuará com as investigações para identificar todos os envolvidos, calcular a extensão total do dano causado e responsabilizar os integrantes do grupo criminoso. Os investigados podem responder por fraude eletrônica, com agravantes por uso de meio virtual e continuidade delitiva.

