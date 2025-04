PL aciona plenário da Câmara para suspender ação penal contra Ramagem sobre tentativa de golpe Pedido precisa ser analisado pelo plenário em até 45 dias Brasília|Do R7 01/04/2025 - 18h15 (Atualizado em 01/04/2025 - 18h15 ) twitter

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 12/03/2025

O líder do PL (Partido Liberal) na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (RJ), disse nesta terça-feira (1°) que o partido acionou o plenário da Casa pedindo a suspensão da ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) sobre tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na semana passada, o STF (Supremo Tribunal Federal) tornou Ramagem e outros sete réus no âmbito da ação. O argumento usado para a suspensão será o das prerrogativas da imunidade parlamentar, prevista no artigo 53 da Constituição.

A peça protocolada tem de ser analisada pelo plenário da Casa em até 45 dias e, para ser aprovada, precisa de ao menos 257 votos. Se aprovado, o documento segue para o STF.

