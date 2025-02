Vídeo: cerca metálica é arrastada por vento no Congresso e por pouco não atinge pedestres Distrito Federal está sob alerta laranja de chuvas intensas e ventos de até 100km/h até esta sexta-feira (31) Brasília|Do R7 31/01/2025 - 15h20 (Atualizado em 31/01/2025 - 16h20 ) twitter

DF está sob alerta laranja de chuvas intensas Reprodução/ Weberth Alves de Carvalho

As chuvas e ventos que atingiram o Distritio Federal nesta sexta-feira (31) derrubaram uma cerca metálica que circula o Congresso Nacional. Imagens mostram o momento em que os painéis, usados para proteger obras, são arrastados com a força do vento e por pouco, não atingem pedestres.

Uma das pessoas que passava pelo local chegou a cair de uma elevação ao tentar desviar da placa. Em seguida, outros painéis voam em direção ao homem, que parece conseguir escapar dos materiais.

O Distrito Federal está sob alerta laranja de chuvas intensas e ventos de até 100km/h até esta sexta-feira (31), segundo previsão inicial do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O órgão alerta para risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Enquanto isso, a temperatura mínima registrada na capital nesta sexta foi de 18ºC, com máxima prevista para 27ºC e umidade relativa do ar variando entre 95% e 60%. Até domingo (2), a previsão é que a temperatura se mantenha entre 18ºC e 26ºC, com umidade relativa mínima de 65%.

Distrito Federal teve 3.500 raios e ventos de 67 km/h durante tempestade

Depois de um dia de sol e calor, a noite do último dia 22 trouxe fortes tempestades ao Distrito Federal , com rajadas de vento de 67 km/h e 3.500 raios (veja vídeo a seguir). Os dados são da Neoenergia, que aumentou o número de equipes para atuar pelo DF em função da elevada quantidade de ocorrências por falta de energia.

Os raios foram vistos de diversos lugares e impressionou os brasilienses. Um morador de Águas Claras capturou imagens do céu noturno sendo clareado pelas descargas elétricas e publicou em uma rede social.

