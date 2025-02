PMDF apreende adolescentes responsáveis por matar dois homens no Recanto das Emas Crime aconteceu na noite de domingo; menores assumiram o crime e já possuem antecedentes infracionais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 31/01/2025 - 09h00 (Atualizado em 31/01/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Menores foram apreendidos em bar no Guará PMDF/Divulgação - 30.01.

A Polícia Militar do Distrito Federal apreendeu nessa quinta-feira (31) dois menores responsáveis por matar duas pessoas no Recanto das Emas na noite de domingo (26). As vítimas foram dois homens, um de 27 e outro de 23 anos, assassinados na quadra 511 da região administrativa. Segundo a PMDF, os homens queriam atingir outro adolescente que teria roubado o celular de uma amiga dos autores dias antes do crime.

A Polícia Militar identificou que os dois suspeitos estariam nesta quinta-feira (30) em um bar na Praça da QI 20 do Guará. As equipes foram até o local e encontraram os dois menores, de 16 anos, que assumiram de imediato a autoria do crime.

Durante a diligência, um dos adolescentes revelou onde uma das armas utilizadas no homicídio estava escondida. A equipe seguiu até o local indicado, na Quadra 114, onde localizou uma pistola Taurus calibre 9mm com numeração suprimida.

Os menores, com a arma apreendida, foram levados para a DCA II (Delegacia da Criança e do Adolescente) para as providências legais cabíveis. Os dois já tinham antecedentes infracionais.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5