Polícia Federal deflagra operação 'Face Off' contra fraudes em contas do GOV.BR De acordo com as investigações, os fraudadores manipulavam as características faciais de terceiros para obter controle das contas Brasília|Do R7, em Brasília 13/05/2025 - 08h06 (Atualizado em 13/05/2025 - 08h06 )

PF deflagra operação ‘Face Off’ contra fraudes Divulgação/Polícia Federal - 13/05/2025

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (13), a operação “Face Off”, com o intuito de desarticular uma quadrilha especializada em fraudar contas digitais vinculadas à plataforma GOV.BR. Os criminosos utilizavam técnicas avançadas de modificação facial para burlar os sistemas de autenticação biométrica, garantindo acesso indevido às contas de suas vítimas.

De acordo com as investigações, os fraudadores manipulavam as características faciais de terceiros para obter controle das contas, acessando informações sensíveis e serviços públicos em nome das vítimas.

A operação cumpre cinco mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Brasília. Os mandados estão sendo executados em diversos estados, incluindo São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Paraíba, Mato Grosso, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro e Tocantins.

Os envolvidos no esquema podem responder pelos crimes de invasão de dispositivo informático qualificada e associação criminosa. As investigações seguem em andamento para a identificação completa da organização criminosa.

