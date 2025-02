Polícia prende R$ 1 milhão em drogas que seriam vendidas no Carnaval no DF Casal de traficantes tinha viajado para o Rio de Janeiro para buscar substância; os dois foram presos Brasília|Do R7, em Brasília 20/02/2025 - 12h29 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casal foi preso enquanto voltava do Rio de Janeiro PCDF/Divulgação - 19.0

Um casal de traficantes foi preso no Distrito Federal na noite desta quarta-feira (20) com R$ 1 milhão em drogas sintéticas. A ação faz parte da operação Pré-Carnaval da Polícia Civil que é realizada para reprimir a venda de drogas durante o feriado.

Durante as investigações, os agentes identificaram que os suspeitos, de 21 e 29 anos, teriam viajado ao Rio de Janeiro para buscar as substâncias sintéticas e variedades de maconha, destinadas à comercialização durante o Carnaval.

Na noite de quarta-feira a polícia interceptou o casal na BR-040, em Santa Maria, próximo ao Porto Seco. Com os criminosos, foram apreendidos cerca de cinco mil comprimidos de ecstasy e 1kg de MDMA. As drogas seriam destinadas a usuários de alto poder aquisitivo.

Um dos presos é reincidente no tráfico de drogas e já foi preso comercializando entorpecentes em festas de alto padrão. De acordo com o coordenador da Cord (Coordenação de Repressão às Drogas), delegado Rogério Henrique Oliveira, as drogas apreendidas durante a operação são de elevado valor de mercado.

‌



“A Polícia Civil do Distrito Federal atuou de forma profícua para interceptar essa remessa criminosa, garantindo maior segurança à população. As apurações indicaram que as drogas eram fornecidas por uma facção criminosa radicada na capital fluminense”, destaca.

Novas ações policiais serão realizadas com o objetivo de impedir que remessas de drogas cheguem ao Distrito Federal antes do Carnaval. A operação contou com drones e ações em pontos estratégicos do Distrito Federal.