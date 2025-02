Homem esfaqueia ex enquanto ela dormia com o filho de seis meses no Entorno do DF Crime aconteceu na madrugada de quarta-feira em Cristalina; homem ainda tentou esfaquear os sogros Brasília|Do R7 20/02/2025 - 09h19 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Homem foi preso em flagrante PMGO/Divulgação

Um homem foi preso no Entorno do Distrito Federal após matar a ex-companheira com facadas no rosto enquanto ela dormia com o filho de seis meses ao lado. O caso aconteceu na madrugada de quarta-feira (19), por volta das 5h, em Cristalina. O investigado estava separado da mulher há um mês. Enquanto se relacionavam, ela teve o filho, mas vinha sendo vítima de violência física e psicológica, o que motivou a separação.

Ela chegou a pedir medidas protetivas de urgência, atendidas em 27 de janeiro deste ano. O suspeito também foi intimado pelo oficial de justiça no dia 28 de janeiro. No entanto, inconformado com a separação, o homem pulou o muro da casa da vítima na madrugada desta quarta-feira (19), abriu a porta dos fundos e a matou enquanto ela dormia.

Ele a esfaqueou no rosto e em diversas partes do corpo, enquanto o filho estava ao lado. A criança não sofreu lesões.

O suspeito ainda golpeou com a faca o sogro, a sogra e a cunhada que tentaram impedir o crime. Ele foi preso em flagrante logo depois deles acionarem a polícia.

‌



Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp)

- Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp) Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas

- (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas PMDF - Ligue 190

- Ligue 190 Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625

- (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625 Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.