Professor é agredido por alunos depois de tomar celular em sala de aula no DF Docente registrou ocorrência na Polícia Cívil; caso aconteceu em parada de ônibus no Vale do Amanhecer Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 19/02/2025 - 12h13 (Atualizado em 19/02/2025 - 12h16 )

Professor foi agredido por não admitir uso de celular em sala de aula Tânia Rêgo / Agência Brasil - 6/12/2024

Um professor de 24 anos foi agredido por dois estudantes depois de tomar o aparelho celular dos alunos durante uma aula no Distrito Federal. O episódio aconteceu nesta terça-feira (18) em um ponto de ônibus no Vale do Amanhecer, em Planaltina.

O professor registrou ocorrência na polícia civil que investiga os dois menores, ambos de 17 anos, pelo episódio.

Em nota, a Secretaria de Educação detalhou que o professor tinha pedido o celular de um dos estudantes que se recusou a entregá-lo. “Diante da recusa, a equipe gestora foi acionada e recolheu o aparelho, que foi devolvido ao término da aula. Ao sair da escola, o professor foi seguido até a parada de ônibus, onde sofreu agressões por parte de alguns estudantes”, detalhou.

Segundo a pasta, “a direção da unidade tomou as providências necessárias, acionando imediatamente os responsáveis pelos alunos para que as medidas cabíveis sejam adotadas”.

‌



“O professor registrou ocorrência junto às autoridades competentes e está recebendo o suporte da escola. A Secretaria de Educação repudia qualquer ato de violência e reforça seu compromisso em garantir um ambiente escolar seguro e respeitoso”, afirmou.

A diretora do Sinpro-DF (Sindicato dos Professores do DF), Élbia Pires, informou à reportagem que está cobrando a Secretaria de Educação para que todas as medidas administrativas sejam adotadas. “Inclusive a transferência imediata dos alunos envolvidos para que se possa garantir a integridade física e emocional de todos os profissionais que trabalham na unidade”, disse.

“É uma situação inaceitável. Nós não podemos pactuar, nem minimizar os efeitos psicológicos que uma agressão física causa em um professor. Então esperamos e acompanhamos o caso para que todas as medidas necessárias para a tranquilidade no ambiente escolar sejam adotadas”, defendeu.