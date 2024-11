PP se torna primeiro partido a anunciar apoio a candidatura de Hugo Motta Deputado paraibano disse que o partido estará ao seu lado caso se torne presidente da Câmara Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 29/10/2024 - 18h50 (Atualizado em 29/10/2024 - 20h32 ) twitter

Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), anunciou apoio ao deputado Mario Agra / Câmara dos Deputados - 27/03/2024

O PP (Progressistas) anunciou, nesta terça-feira (29), apoio à candidatura do líder do Republicanos, Hugo Motta (PB), na disputa pela presidência da Casa. A legenda se tornou a primeira a declarar está do lado de Motta. Mais cedo, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), também anunciou apoio ao deputado paraibano. A eleição da mesa diretora está marcada para fevereiro de 2025.

“Demos o apoio para a candidatura de Hugo Motta para presidente”, disse o líder do PP na Casa, Dr. Luizinho (RJ). “A gente tem certeza absoluta que o Hugo vai ser um grande presidente da Casa, com a responsabilidade de suceder o presidente Arthur Lira, no nível de atuação que o Lira teve, com suas qualidades únicas: tranquilidade e, principalmente, puxando a convergência que o Brasil precisa", acrescentou.

Ao agradecer o apoio, Motta disse que o PP “estará ao nosso lado” na presidência da Câmara. “Recebemos o apoio do PP com muita alegria e confiança de que essa nossa caminhada de construção na eleição para ser o próximo presidente da Câmara ganha ainda mais força”, declarou o parlamentar paraibano.

Após as eleições municipais, Motta vem intensificando a agenda com deputados em prol de sua chapa. Há negociações que envolvem partidos que vão desde o PT ao PL.

O parlamentar foi a um jantar com parte da bancada do PT, encontrou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), se reuniu com a bancada federal e com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), entre outras articulações.

Aos colegas, Motta tem defendido uma gestão baseada no consenso, com a participação ativa dos líderes partidários e uma agenda moderada, evitando posições “radicalizadas”. Em outras reuniões, ele tem investido no diálogo individual com deputados e presidentes de partidos, em busca de consolidar o apoio. Além dele, Elmar Nascimento (União-BA) e Antonio Brito (PSD-BA) também estão na disputa pela presidência da Casa.

Aos 35 anos, Motta é médico, está no quarto mandato como deputado federal e é o atual líder do Republicanos. Embora já fosse considerado um potencial candidato à presidência da Casa, o nome dele só ganhou força após o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, abdicar da tentativa de construir uma candidatura de consenso.

Se for eleito presidente da Câmara em 1º de fevereiro de 2025, Motta será o mais jovem a ocupar o cargo desde a redemocratização.