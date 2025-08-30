Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para 7 de setembro Local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas Brasília|Da Agência Brasil 30/08/2025 - 13h37 (Atualizado em 30/08/2025 - 13h42 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Praça dos Três Poderes terá segurança reforçada para o julgamento dos réus da trama golpista e o desfile de 7 de Setembro.

A operação contará com a integração da Polícia Judicial do STF e a Secretaria de Segurança Pública do DF, utilizando equipamentos como drones com imagem térmica.

O policiamento será ampliado, com revistas em mochilas e cumprimento de decisões do STF contra acampamentos na área.

Itens proibidos no desfile incluem armas, objetos cortantes, fogos de artifício e mochilas grandes, com acesso ao público liberado a partir das 6h do dia 7 de Setembro.

Local também terá o policiamento ostensivo ampliado Arquivo/Agência Brasil

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) informou que um esquema especial de segurança está sendo montado para garantir a realização do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), dos réus do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, e do desfile cívico-militar do dia 7 de Setembro.

Na Praça dos Três Poderes (foto), a operação será integrada entre a Polícia Judicial do STF e a secretaria do Distrito Federal.

Serão utilizados equipamentos de última geração, como drones com capacidade de imagem térmica, que permitem varreduras diurnas e noturnas e vigilância contínua do perímetro.

O local também terá o policiamento ostensivo ampliado, podendo haver abordagens e revista de mochilas em situações suspeitas, em cumprimento à decisão do STF que proíbe acampamentos e obstruções na área.

‌



Até o momento, segundo o Governo do Distrito Federal, não há indícios de manifestações relacionadas ao julgamento de Bolsonaro e aliados.

Também será instalada, a partir da segunda-feira (1º), a Célula Presencial Integrada de Inteligência na sede da SSP-DF. O julgamento no STF começará no dia seguinte.

‌



“A estrutura reunirá órgãos de segurança locais e nacionais para ampliar o compartilhamento de informações, reduzir o tempo de resposta e potencializar ações preventivas, como o monitoramento de redes sociais e a identificação de movimentações suspeitas”, informou a SSP-DF.

Para o desfile de 7 de Setembro, que contará com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a Esplanada dos Ministérios será interditada a partir das 17h do dia 6, na altura da Catedral e às 23h, a partir da alça leste, logo após a Rodoviária do Plano Piloto.

‌



O acesso ao público no dia do desfile será aberto às 6h, com pontos de revista instalados.

Estão proibidos itens como armas, objetos cortantes, substâncias inflamáveis, recipientes de vidro, fogos de artifício, mochilas de grande porte, barracas e drones sem autorização.

O Comando Móvel da Polícia Militar estará presente no local.

