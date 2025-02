Presidente do Republicanos passa por cirurgia no coração Em nota oficial, a assessoria de Marcos Pereira informou que o parlamentar está bem Brasília|Do R7 17/02/2025 - 17h53 (Atualizado em 17/02/2025 - 18h03 ) twitter

Cirurgia foi feita nesta segunda-feira (17) Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), foi submetido a uma cirurgia cardíaca nesta segunda-feira (17) após um exame constatar a existência de um “buraco” em seu coração.

Em nota oficial, a assessoria do parlamentar informou que ele colocou uma prótese de fechamento do FOP (Forame Oval Patente). Além disso, comunicou que Pereira está bem.

“Marcos Pereira está bem, em recuperação, e, em breve, estará de volta às atividades do mandato”, comunicou a equipe do deputado.

Confira a nota oficial:

