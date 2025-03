Entenda como funciona o novo crédito consignado para trabalhadores e quais cuidados tomar

A nova modalidade do empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada entrou em vigor nesta sexta-feira (21). Tal recurso permite que bancos ofereçam o novo crédito por meio da carteira de trabalho digital. O crédito também inclui trabalhadores rurais, domésticos, além dos microempreendedores individuais.

Em análise à, o economista Ian Lopes, explica o programa e dá dicas para os trabalhadores que pensam em o solicitar. O economista explica que a modalidade possui uma redução de juros por ser subsidiada e contar com o saldo do FGTS como garantia. A medida, que é mais direcionada para trabalhadores com menores rendas, pode ser um meio de aliviar as contas , mas pode ser um problema, se não bem administrada.