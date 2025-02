‘Promessas vazias não enchem a barriga’, diz Marçal sobre mau desempenho do governo Lula Pesquisa Datafolha mostrou que 41% dos entrevistados reprovam a gestão do presidente da República Brasília|Do R7 14/02/2025 - 21h09 (Atualizado em 14/02/2025 - 21h56 ) twitter

Promessas vazias não enchem a barriga’, diz Marçal Edu Moraes/RECORD

O empresário Pablo Marçal (PRTB-SP), ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, criticou, nesta sexta-feira (14), o desempenho do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota, Marçal comentou a pesquisa Datafolha, divulgada mais cedo, que mostrou que 41% dos entrevistados reprovam a gestão do petista. Conforme a pesquisa, esse é o maior número já registrado considerando as três passagens de Lula pela Presidência da República.

“O DataFolha touxe à tona a pior taxa de aprovação da história do presidente Lula. Esse resultado é um claro sinal de que a população não cai mais em conversinha fiada e está finalmente acordando para a dura realidade que já conhecemos: promessas vazias não enchem a barriga e nem pagam as contas. O povo está acordando e os bons se levantando. 2026 promete”, disse o ex-coach.

Ainda de acordo com a pesquisa, 24% dos eleitores do país aprovam a gestão do petista. Segundo o levantamento, esse foi o menor índice dos três mandatos de Lula à frente do Palácio do Planalto.

Veja os números da avaliação do governo Lula:

Ótimo/bom: 24%

Regular: 32%

Ruim/péssimo: 41%

Não sabem: 2%

Para o levantamento, foram entrevistados 2.007 eleitores em 113 cidades. A pesquisa foi feita entre segunda (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.