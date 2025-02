Em meio à baixa popularidade, Lula diz querer ‘provar’ que governa melhor que os ‘outros’ Petista tem os maiores índices de reprovação na comparação com os outros mandatos; ‘Posso ser melhor do que fui’, declarou Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 14/02/2025 - 19h42 (Atualizado em 14/02/2025 - 20h11 ) twitter

Presidente tem maior reprovação e menor aprovação Marcelo Camargo/Agência Brasil - 12.2.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (14) querer “provar” que governa o Brasil “melhor que os outros”. A fala foi feita horas após a pesquisa Datafolha apontar o menor índice de aprovação dos três mandatos do petista — 41% dos eleitores reprovam a gestão do presidente, o maior número já registrado pelo levantamento considerados os três mandatos. O petista tem, ainda, o menor nível de aprovação dos três governos, com 24%.

“Quero provar que somos melhores que os outros para governar este país. Eu jamais voltaria a ser candidato a presidente do Brasil se eu não tivesse certeza de que eu tenho que ser melhor do que eu fui em 2010, quando o Brasil era o país que mais crescia no mundo”, afirmou Lula, em evento da mineradora Vale, em Parauapebas (PA).

Veja os números da avaliação do governo Lula:

Ótimo/bom: 24%

Regular: 32%

Ruim/péssimo: 41%

Não sabem: 2%

Para o levantamento, foram entrevistados 2.007 eleitores em 113 cidades. A pesquisa foi feita entre segunda (10) e terça-feira (11). A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou menos.

O presidente aproveitou a fala para destacar os números positivos do governo. “O Brasil vai crescer mais porque tem uma coisa acontecendo neste país. Nós temos o menor nível de desemprego na história, temos um crescimento da massa salarial e temos quantidade de crédito que nunca teve neste país”, declarou, ao acrescentar que o Executivo vai anunciar mais três políticas de crédito. Lula não detalhou quando nem quais medidas.

“Dinheiro bom não é aquele que vai para a mão do rico, que compra dólar e fica explorando. Dinheiro bom é aquele que vai para a mão do povo, do trabalhador, do produtor rural, do pequeno empreendedor individual. É pouco dinheiro, mas que vai comprar coisa para levar para a casa dele. É esse dinheiro que gera emprego e dinheiro. Esse dinheiro circulando que vai fazer a economia crescer”, continuou Lula.

Ao se despedir da plateia, formada por trabalhadores da Vale, o petista pediu às pessoas que “nunca desistam porque a situação está difícil.” “A gente tem que levantar a cabeça todo santo dia”, completou.