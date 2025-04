Público escolhe Paçoca como nome de filhote de tamanduá-mirim do Zoo de Brasília Nome recebeu mais de 2,7 mil votos para batizar a pequena fêmea; veja imagens da nova integrante do zoo Brasília|Do R7, em Brasília 11/04/2025 - 11h14 (Atualizado em 11/04/2025 - 11h14 ) twitter

Paçoca é a nova integrante do Zoológico Divulgação/Fundação Jardim Zoológico de Brasília - arquivo

O público escolheu o nome da nova moradora do Zoológico de Brasília: Paçoca. A filhote de tamanduá-mirim foi batizada por meio de uma enquete realizada nas redes sociais do Zoo que mobilizou mais de 5 mil participantes. A escolha do nome vencedor recebeu 2.721 votos.

Além de Paçoca, os nomes sugeridos foram Castanha, Formiga e Pipoca. A campanha fez sucesso entre internautas e visitantes.

Para Wallison Couto, diretor-presidente da Fundação Jardim Zoológico de Brasília, “mais do que batizar um animal, essa participação reforça o compromisso coletivo com a conservação da fauna brasileira”.

“A filhote de tamanduá-mirim representa a esperança e o sucesso de nossos programas de manejo e educação ambiental”, disse.

‌



O Zoológico de Brasília realiza um trabalho pela conservação da biodiversidade e participa de programas de manejo e reprodução, contribuindo para a manutenção genética e o equilíbrio dos ecossistemas.

Paçoca é irmã de Amendoim, tamanduá-mirim que nasceu no Zoológico em dezembro de 2023.

‌



Com informações da Fundação Jardim Zoológico de Brasília

