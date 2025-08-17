Quem são os líderes europeus que vão acompanhar Zelensky na reunião com Trump Representantes participam de encontro nos Estados Unidos para discutir o fim da guerra Brasília|Do Estadão Conteúdo 17/08/2025 - 12h42 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Líderes europeus se reunirão com Zelensky e Trump.

A reunião será nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (18).

O encontro se dá em meio a pressões para que Ucrânia ceda territórios. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os presidentes da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen Reprodução/Comissão Europeia - 17.08.2025

Emmanuel Macron, presidente da França; Friedrich Merz, chanceler da Alemanha; Mark Rutte, secretário-geral da OTAN; e Ursula von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, vão acompanhar o presidente da Ucrânia, Volodmyr Zelensky, em seu encontro com o presidente Donald Trump, nesta segunda-feira (18), na Casa Branca.

A decisão parece ser um esforço para evitar a repetição do encontro tenso que Zelensky enfrentou quando se reuniu com Trump no Salão Oval em fevereiro.

A presença dos líderes europeus ao lado de Zelensky, demonstrando o apoio da Europa à Ucrânia, pode ajudar a aliviar preocupações em Kiev e em outras capitais europeias de que o presidente ucraniano corra o risco de ser pressionado a aceitar um acordo de paz que Trump afirma querer intermediar com a Rússia.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Von der Leyen, chefe do braço executivo da União Europeia, publicou no X que “a pedido do presidente Zelensky, participarei da reunião com o presidente Trump e outros líderes europeus na Casa Branca amanhã”.

‌



A viagem conjunta destacou a determinação dos líderes europeus em garantir que a Europa tenha voz na tentativa de Trump de promover a paz, após a cúpula realizada na sexta-feira entre o presidente dos EUA e o líder russo Vladimir Putin - da qual Zelensky não foi convidado a participar.

Reunião nos EUA

Donald Trump voltou a apoiar o plano da Rússia para encerrar a guerra na Ucrânia, que prevê a cessão de territórios ucranianos a Moscou. Após se reunir com Vladimir Putin no Alasca, no sábado 16, Trump afirmou que um acordo de paz poderia ser alcançado rapidamente caso Volodmir Zelensky aceitasse entregar regiões como Donetsk e Luhansk, incluindo áreas atualmente sob controle ucraniano.

‌



A proposta recebeu forte rejeição de Kiev e de líderes europeus, que veem riscos em negociar antes de qualquer cessar-fogo. Para eles, isso favoreceria a Rússia, que tem avançado militarmente e já controla toda a região de Luhansk e grande parte de Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson. Mesmo assim, Trump defendeu que Zelensky “faça um acordo”, dizendo que “a Rússia é uma potência muito grande e eles não”.

As reações na Europa foram frias diante da guinada de Trump, que havia ameaçado impor sanções a Moscou, mas recuou após a reunião com Putin. Líderes europeus reafirmaram que seguirão aumentando a pressão econômica contra a Rússia “enquanto a matança continuar”. Excluído da cúpula do Alasca, Zelensky afirmou que tratará com Trump, em Washington, “todos os detalhes sobre o fim da guerra”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp