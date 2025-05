Recanto das Emas, no DF, terá novo Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil Ibaneis Rocha assinou a ordem de serviço nesta terça, com investimento total de R$ 4,7 milhões Brasília|Do R7 06/05/2025 - 17h29 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h29 ) twitter

CAPSi no Recanto das Emas deve beneficiar cerca de 850 mil moradores Renato Alves/Agência Brasília - 06.05.2025

O governador Ibaneis Rocha (MDB) assinou nesta terça-feira (6) a ordem de serviço para a construção de um novo CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil) no Recanto das Emas , no Distrito Federal. A unidade vai beneficiar cerca de 850 mil moradores, e vai focar em atendimentos a crianças e adolescentes em sofrimento psíquico grave.

O investimento total do GDF (Governo do DF) é de R$ 4,7 milhões, com outros R$ 150 mil para contratação de empresa responsável pela execução da obra.

O CAPSi é especializado no atendimento a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes, e também em casos relacionados ao uso problemático de substâncias psicoativas. O objetivo é oferecer suporte terapêutico e promover a reinserção social dos jovens, fortalecendo vínculos afetivos e contribuindo para a construção de projetos de vida.

O secretário de Saúde, Juracy Cavalcante, afirma que a construção do CAPSi será um avanço para a população. “Com a covid-19 houve um enorme crescimento das doenças mentais e nós, hoje, temos de fortalecer essa questão da saúde”, completa.

‌



Segundo o GDF, o CAPSi acolhe crianças e adolescentes com sofrimento psíquico intenso e duradouro, e de jovens com até 16 anos incompletos com histórico de uso abusivo de álcool e outras drogas.

Para acessar o serviço, é preciso um encaminhamento das redes de saúde, educação, assistência social, sistema sociojurídico, hospitais ou por demanda espontânea. O atendimento é feito mediante apresentação de documento de identidade do responsável, comprovante de residência e o Cartão do SUS.

