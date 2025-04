Record nas Cidades, Léo Santana e Wesley Safadão: veja onde curtir o aniversário de Brasília Agenda cultural do R7 reúne atividades em espaços abertos e fechados para todos os públicos Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 18/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 18/04/2025 - 02h00 ) twitter

Veja o que fazer em Brasília Arte/ R7

Os brasilienses terão cinco dias para aproveitar o feriadão, que vai de sexta (18) até segunda-feira (21), quando se comemora o aniversário de Brasília. Para marcar a data, o Governo do Distrito Federal preparou uma programação especial com diversas atividades para animar a população. Entre os destaques estão os shows gratuitos de Léo Santana e Wesley Safadão, exposições sobre a capital, além do Record nas Cidades.

Shows são gratuitos reprodução/Instagram @ leosantana e @wesleysafadao

Léo Santana e Wesley Safadão

Em celebração ao aniversário da capital federal, os cantores Léo Santana e Wesley Safadão serão as grandes atrações da noite de sábado (19), na Esplanada dos Ministérios. A programação de shows em Brasília começa às 15h30 com o cantor Eli Soares e segue até a meia-noite.

Onde: Esplanada dos Ministérios

Quando: sábado (19)

Horário: 21h

Valor: gratuito

Aniversário de Brasília tem edição especial do evento Restaurante Mercado del Puerto/Divulgação - arquivo

Restaurante Week

Os brasilienses poderão aproveitar a edição especial do Restaurante Week até 27 de abril. Ao todo, mais de 70 restaurantes participam com menus a partir de R$ 65, incluindo prato principal e sobremesa.

Onde : Conferir restaurantes

: Conferir restaurantes Quando : até 27 de abril

: até 27 de abril Horário : veja restaurantes participantes

: veja restaurantes participantes Valor: a partir de R$ 65

Sessões acontecem durante feriadão Paulo H. Carvalho/Agência Brasília

Cine Brasília

Pensando no feriado e a produção cinematográfica, o Cine Brasília reuniu 13 filmes que tem como protagonista a capital federal para exibir de sábado (19) a segunda-feira (21). O público poderá assistir os longas “Manual do Herói”, “O Vazio do Domingo à Tarde” e “Capitão Astúcia”, com entrada gratuita.

Onde : Cine Brasília

: Cine Brasília Quando : sábado (19) a segunda (21)

: sábado (19) a segunda (21) Horário : conferir sessões no site

: conferir sessões no site Valor: gratuito

Exposições têm entrada gratuita Divulgação/ Luiz Philip Morais e reprodução/Instagram @joaopaulobarbosaphotography

Brasília: 65 voltas ao redor do Sol

A exposição “Brasília: 65 voltas ao redor do Sol” está a mostra no Liberty Mall, com 60 obras que retratam a arquitetura monumental, os espaços públicos e a beleza cotidiana da cidade sob diferentes ângulos do sol brasiliense. A exposição destaca monumentos emblemáticos como a Catedral Metropolitana, Itamaraty, Ponte JK, Teatro Nacional, Museu da República e o Lago Paranoá.

Onde : Liberty Mall

: Liberty Mall Quando : até 30 de abril

: até 30 de abril Horário : segunda a sábado, das 9h às 21h | domingos e feriados, das 12h às 20h

: segunda a sábado, das 9h às 21h | domingos e feriados, das 12h às 20h Valor: gratuito

Lírica, crítica e solar

O Museu Nacional da República recebe a exposição “Lírica, crítica e solar: artes visuais em Mato Grosso”, que reúne obras de 50 artistas do estado. O material conta de forma criativa a história do estado e a capacidade artística da região.

Onde : Museu Nacional da República

: Museu Nacional da República Quando : até 11 de maio

: até 11 de maio Horário : terça a domingo, das 9h às 18h30

: terça a domingo, das 9h às 18h30 Entrada: gratuita

ROUCKA-Kafla em Movimento

O CCBB recebe a exposição “ROUCKA-Kafla em Movimento”, um conjunto expressivo de pinturas que convida o público a experimentar a interação entre literatura e artes visuais. Ao todo, são 44 obras dividas entre pinturas e litogravuras. A classificação é livre.

Onde : CCBB

: CCBB Quando : até 25 de maio

: até 25 de maio Horário : terça-feira a domingo das 9h às 21h

: terça-feira a domingo das 9h às 21h Valor: gratuito

JK: Mineiro de Diamantina, candango de Brasília

O Museu Nacional terá as exposições JK: Mineiro de Diamantina, Candango de Brasília, com fotografias de Juscelino Kubitschek. A obra mostra a vida do ex-presidente em várias fases.

Onde : Museu Nacional da República

: Museu Nacional da República Quando : sábado (19)

: sábado (19) Horário : 11h

: 11h Valor: gratuito

Circo Khronos

O público também pode aproveitar o Circo Khronos que fica em Brasília até este domingo (20). A atração traz espetáculos com malabarismo, mágica, globo da morte e palhaços. O King Kong, um robô gorila de 11 metros de altura, é um dos destaques, assim como o Transformers, um carro que se transforma em robô.

Onde : Carrefour Sul - Guará

: Carrefour Sul - Guará Quando : até domingo (20)

: até domingo (20) Horário : sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30

: sábados, domingos e feriados às 16h, 18h e 20h30 Valor: a partir de R$ 20

O evento é gratuito Divulgação/RECORD Brasília

Record nas Cidades

O Record nas Cidades vai celebrar o aniversário de Brasília em grande estilo na segunda-feira (21). Dessa vez, a estrutura será montada na Rodoviária do Plano Piloto e terá apresentações musicais e sorteios de prêmios.

Onde : Rodoviária do Plano Piloto

: Rodoviária do Plano Piloto Quando : segunda-feira (21)

: segunda-feira (21) Horário : 10h

: 10h Valor: gratuito

*Sob supervisão de Leonardo Meireles

