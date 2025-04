Superlotação é principal problema dos ônibus do DF, avaliam passageiros em pesquisa Levantamento realizado pelo TCDF ouviu quase mil pessoas e segue colhendo depoimentos de passageiros até o dia 28 Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília e Kristine Otaviano, RECORD 16/04/2025 - 10h42 (Atualizado em 16/04/2025 - 10h48 ) twitter

ônibus deixam de receber dinheiro em espécie nesta quarta Lúcio Bernardo Jr./Agência Brasília -

A superlotação é o principal problema avaliado por passageiros nos ônibus do Distrito Federal. O levantamento é de pesquisa realizada pelo TCDF (Tribunal de Contas do DF) e divulgado na manhã desta quarta-feira (16) em coletiva de imprensa. Segundo os dados, 67% da população pede que seja prioridade do governo a solução da superlotação, outros 58% pedem pela redução do tempo de espera e 48% pedem mais pontualidade dos veículos.

A pesquisa se debruçou especificamente sobre os ônibus da capital, excluindo o transporte rural, metrô ou semiurbano (para o Entorno). Ela foi divulgada nos terminais dos ônibus, em totens na rodoviária do Plano Piloto e nas páginas oficiais do TCDF. Dos respondentes, 73% utilizam o serviço para ir ao trabalho, 71% precisam pegar mais de uma condução no trajeto e metade desses passageiros indicaram levar mais de um hora para chegar ao destino final.

Presidente do TCDF, conselheiro Manoel de Andrade, defendeu que a pesquisa é uma das ferramentas para avaliar o transporte público. “A pesquisa foi feita para mostrar o retrato sobre a distribuição dos ônibus, o custo benefício, a qualidade do transporte, a sua pontualidade e a conformação com os custos da operação e a entrega aos usuários”, explicou.

“O Tribunal vai apurar a pesquisa e encaminhar para o governo para tomar as providências. Todas essas questões serão levadas”, afirmou.

‌



Auditor de Controle Externo do TCDF, Índio Artiaga do Brasil Rabelo avalia que o que mais chamou atenção foi a superlotação “que está mal avaliada”, mas de outro lado a população recebeu muito bem a medida do Governo do DF de não ter mais cobrança em dinheiro no transporte público.

“Sobre a superlotação, de um lado, você tem que ter um equilíbrio entre o número de ônibus disponíveis para a população, e a questão de custo: porque mais ônibus significa mais custo para a empresa. Isso também reflete no tanto que o GDF precisa aportar no sistema para garantir que a tarifa do usuário não aumente”, observou.

‌



Ano passado, por exemplo, o Governo do DF aplicou R$ 1,9 bilhão no sistema do transporte público para manter a tarifa técnica no valor de R$ 5,5, segundo o conselheiro Manoel de Andrade. No período, o GDF teve cerca de 313.215 milhões de acessos no transporte público, número que equivale à quantidade de vezes que alguém passa a catraca, ou seja, uma mesma pessoa é contabilizada várias vezes ao longo do dia.

Participe da pesquisa

O questionário pode ser respondido até o dia 28 de abril (acesse aqui) e leva menos de cinco minutos para ser concluído. E em caso de dúvidas, também é possível consultar o manual do questionário (veja aqui).

