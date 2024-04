RECORD promove desfile de pets no TaguaParque Festa faz parte da programação do Lazer Pet Stop, evento que conta com feira de adoção, palestras, workshops e competições de tosa

Mulher e pet participam de desfile (Reprodução/RECORD)

A RECORD realizou neste sábado (20) o Pet Carpet, um desfile de pets de muita fofura, no TaguaParque, em Taguatinga , no Distrito Federal. A festa faz parte da programação do Lazer Pet Stop, evento que ocorre durante o fim de semana e conta com feira de adoção , palestras, workshops e competições de tosa, dentre outras atividades.

O desfile contou com diversas categorias, como ‘Miss Simpatia’, ‘Tal tutor, tal pet’ e ‘Miss Fashion’. Com apresentação de Nath Bittencourt, o desfile é mais uma iniciativa da emissora para promover momentos de diversão entre os animais de estimação e seus tutores.

A inscrição é gratuita e, além de desfilar com muito charme, o pet tinha um espaço reservado para posar para fotos. A programação completa pode ser conferida aqui .