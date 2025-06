Regularização: Terracap faz plantão neste sábado para atender moradores do Jóquei Residentes têm até 10 de maio para entregarem proposta de compra ou concessão de terreno; atendimento presencial será das 9h às 17h Brasília|Do R7, em Brasília 06/06/2025 - 14h52 (Atualizado em 06/06/2025 - 14h52 ) twitter

Atendimento presencial ocorrerá das 9h às 17h Divulgação/ Terracap

O prazo para os moradores do trecho 1 de Vicente Pires, conhecido como Jóquei, entregarem as propostas de compra ou concessão do terreno termina na próxima terça-feira (10).

Para facilitar o atendimento à população, a Terracap funcionará neste sábado (7), das 9h às 17h, oferecendo atendimento presencial.

O atendimento será realizado no edifício-sede da Terracap, localizado no Bloco “F”, Setor de Áreas Municipais (SAM) – atrás do anexo do Palácio do Buriti.

Foram contemplados 365 imóveis para uso residencial que dependiam de estudos ambientais para serem regularizados.

Os valores dos terrenos iniciam em R$ 119,7 mil (200,19 m²) e já preveem a dedução da infraestrutura feita pelos ocupantes e a valorização decorrente da implantação.

Novo edital aberto

A Terracap está com um novo edital aberto para contemplar 17 imóveis registrados com uso não residencial unifamiliar. No entanto, alguns deles terão a opção de aquisição como residenciais.

Para essa situação, os ocupantes terão até 10 de julho para entregar a proposta. Os valores dos terrenos de uso misto iniciam em R$ 103,3 mil (171,17 m²) com previsão de descontos legais.

Como é compra de venda direta

Essa é a primeira vez que os editais tratam os imóveis como venda direta.

Quem realizar o cadastramento junto à Terracap e optar pelo pagamento à vista terá 25% de desconto no valor de venda do imóvel. O cadastramento é obrigatório e pré-requisito para o processo de regularização.

Instituições financeiras oferecem linhas de crédito específicas para o financiamento de imóveis de regularização fundiária. Dessa forma, quem optar por financiar por meio dessas instituições pagará o valor integral ao banco em parcelas ao longo do tempo, recebendo um desconto.

Além disso, os moradores têm a opção de parcelar o pagamento dos terrenos diretamente com a Terracap, com um prazo máximo de até 360 meses para quitação junto à Agência.

O mesmo imóvel pode ser incluído em até três editais, porém com redução gradual dos descontos e benefícios previstos.

Como entregar a proposta

A proposta de compra e a documentação exigida em edital podem ser apresentadas de duas maneiras: presencialmente ou de forma remota, pelo site da Terracap.

Pelo site, é preciso acessar o menu “Serviços” e clicar em “Regularização - Venda Direta”. Depois, é preciso ir em “Seleção de Imóvel”.

Após o cadastro criado, será o momento de “Criar proposta”. Nesta etapa, será feita a confirmação das informações inseridas e o upload dos documentos. Em seguida, será preciso encaminhá-los para a etapa ser concluída.

