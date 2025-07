Reino Unido celebra 200 anos de laços com o Brasil em exposição sobre arquitetura britânica Embaixada inaugurará mostra em Brasília que celebra o legado da arquitetura do país europeu e a influência no mundo Brasília|Do R7, em Brasília 24/07/2025 - 17h34 (Atualizado em 24/07/2025 - 17h34 ) twitter

Exposição fica até setembro Divulgação/Embaixada do Reno Unido

A Embaixada do Reino Unido inaugurará a exposição “Herança e Horizonte: Para Além dos Edifícios” nesta sexta (25), no Espaço Lúcio Costa, em Brasília.

A mostra faz parte das celebrações dos 200 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e o Reino Unido, destacando a arquitetura britânica e a influência global.

A exposição fica na capital federal até 29 de setembro, de terça a domingo, das 10h às 18h. A entrada é gratuita.

O espaço reúne fotografias e maquetes de obras de quatro dos mais influentes nomes da arquitetura britânica: Norman Foster, Thomas Heatherwick, Zaha Hadid e Elsie Owusu.

Os arquitetos trazem propostas que respondem a desafios sociais e ambientais, combinando arte, tecnologia e sustentabilidade.

“As indústrias criativas são um motor essencial para o crescimento econômico, e temos orgulho em promover esse intercâmbio entre o Reino Unido e o Brasil. Convidamos todos a explorar esse percurso que une engenhosidade, criatividade e inovação arquitetônica”, disse a Embaixadora do Reino Unido, Stephanie Al Qaq.

A exposição conta com o apoio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal e da Secretaria de Relações Internacionais do Distrito Federal.

Serviço

Onde : Espaço Lúcio Costa

: Espaço Lúcio Costa Quando : 25/07 a 29/09

: 25/07 a 29/09 Horário : terça a domingo, das 10h às 18h

: terça a domingo, das 10h às 18h Valor: gratuito

