Senac inaugura maior centro de capacitação do DF com estrutura moderna e 9 andares Prédio, localizado no Setor Comercial Sul, tem capacidade para atender até 5 mil alunos Brasília|Do R7, em Brasília 24/03/2025 - 20h07 (Atualizado em 24/03/2025 - 20h07 )

Presidente da entidade, José Aparecido Freire, inaugurou espaço nesta segunda Divulgação/R7

O Senac-DF inaugurou nesta segunda-feira (24) o maior centro de educação profissional de Brasília. A nova unidade, localizada no Setor Comercial Sul, conta com estrutura moderna e capacidade para atender até 5 mil alunos.

A local ocupa um prédio de nove pavimentos, todos eles que totalmente reformados. A revitalização incluiu o retrofit da fachada e a construção de salas de aula e de laboratórios de última geração.

“Nós vamos colocar aqui 5.000 pessoas para transitar dentro do Setor Comercial Sul, e a movimentação de pessoas que faz com que o comércio volte a funcionar e faz com que o setor possa voltar a ser puxante como ele era ano passado”, declarou o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire.

A cerimônia de inauguração contou a presença do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e da vice-governadora, Celina Leão.

‌



Na ocasião, Ibabeis recebeu uma medalha de Mérito Social como reconhecimento dos serviços prestados em prol do desenvolvimento e fortalecimento da Política de Assistência Social no Distrito Federal.

O governante ressaltou a importância da nova unidade no Setor Comercial e reforçou que haverá mais revitalização no local, para que continue impulsionando a economia e o comércio.

‌



“Não tem falta de emprego em Brasília, o que falta são profissionais qualificados. E nós temos que investir muito para que a gente consiga resolver os problemas que existem[..]O meu projeto é entregar o Setor Comercial todo revitalizado até o fim do nosso governo.

Cursos de capacitação

O espaço oferecerá capacitações em 10 áreas voltadas para gastronomia e 15 para saúde. Haverá também cursos de bem-estar e turismo, com destaque para o curso de camareiro. As aulas começaram no dia 10 de março, mas a inauguração do novo espaço ocorreu nesta segunda.

‌



“Esse espaço vai ter formação para dois seguimentos muito importantes da atividade econômica do Distrito Federal. Eu estou falando de saúde e cuidado pessoal, com alta taxa de empregabilidade, e de gastronomia e turismo, que dá um dinamismo muito importante para economia do Distrito Federal. E agora nós vamos manter a formação de mão de obra no coração de Brasília para abastecer o mercado”, afirmou o diretor regional do Senac-DF, Vitor Corrêa.

Segurança no Setor Comercial

O presidente do Sistema Fecomércio-DF também informou que está conversando com o governo do DF para criar um centro de segurança integrado no local para garantir o bem-estar dos futuros alunos.

“Nós temos uma conversa com o GDF para que seja montado aqui um centro de segurança pública, que tenha a Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, Defesa Civil, DF Legal e Detran. O GDF está negociando e com certeza nós vamos ter esse centro que vai dar segurança para as pessoas que transitam aqui.”