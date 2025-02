Serasa vai oferecer R$ 100 de auxílio-dívida em Feirão Limpa Nome até este domingo Auxílio é válido para consumidor que pagar R$ 300 em dívidas pelo Pix; entenda o regulamento e participe Brasília|Do R7, em Brasília 19/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 19/02/2025 - 02h00 ) twitter

Feirão acontece até domingo (23) Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A Serasa vai oferecer R$ 100 de auxílio-dívida no Feirão Limpa Nome que ocorre até este domingo (23) em todo o país. O valor será entregue para as pessoas que pagarem pelo menos R$ 300 em dívidas pelo Pix à vista, para quitar outra conta disponível na plataforma. Segundo estudo realizado pela Serasa, os inadimplentes têm em média quatro dívidas em aberto.

Ao todo, no Brasil, 73,5 milhões de pessoas estão negativadas, sendo 1,3 milhão apenas na capital do país. Desses, 1,2 milhão de endividados estão aptos a pedir o Auxílio-Dívida Serasa.

Esta edição do Feirão Limpa Nome conta com 1.456 empresas de diversos segmentos. As dívidas negociadas podem ser aquelas atrasadas ou já negativadas, quando o consumidor está com o CPF no Cadastro de Inadimplentes.

O Auxílio-Dívida é válido para acordos realizados exclusivamente pelo aplicativo oficial da Serasa e pagos à vista, via Pix (veja o regulamento completo).

Dívidas negociadas

No Feirão Limpa Nome de novembro do ano passado, a Serasa negociou R$ 10,7 milhões em dívidas. “Os resultados estimularam a chegada de novas empresas participantes, aumentando o número de ofertas disponíveis”, explica Aline Maciel, especialista da Serasa em educação financeira.

Ao todo, são 602 milhões de dívidas com descontos de até 99% e que podem ser parceladas em até 72 vezes. Além do Auxílio-Dívida, os brasileiros que negociarem suas dívidas via Pix podem ter o nome limpo instantaneamente e o Serasa Score (pontuação de crédito) atualizado em tempo real.

Como negociar as dívidas?

Acesse o aplicativo da Serasa (disponível na App Store e Google Play) e entre com seu CPF e senha. Se ainda não tiver cadastro, crie o seu gratuitamente. Negocie pelo menos R$ 300: ao ver as ofertas disponíveis, selecione uma ou mais dívidas que somem R$ 300 ou mais. Escolha o Pix, à vista, como forma de pagamento (boletos não são aceitos). Realize o pagamento: confirme, faça o pagamento por Pix pela Carteira Digital da Serasa ou pelo banco de sua preferência. Verifique se tem outra dívida de até R$ 100. Se houver, a Serasa quitará esse valor integralmente. Caso a dívida seja menor que R$ 100, o auxílio será equivalente ao valor da dívida. Não será possível juntar dívidas para atingir R$ 100. Receba o valor na Carteira Digital Serasa: o crédito será depositado na Carteira Digital Serasa, dentro do aplicativo, até o dia 28 de março, após a confirmação do pagamento das dívidas elegíveis. O saldo deverá ser utilizado até 31 de março de 2025. Após essa data, o saldo ficará indisponível se não for utilizado. Acompanhe sua negociação: você pode conferir o status do pagamento e do Auxílio-Dívida diretamente no aplicativo da Serasa. A ação é válida somente de 17 a 23 de fevereiro de 2025