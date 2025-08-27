Sites e aplicativos de aposta registram receita de R$ 17,4 bilhões em seis meses
Dados do Ministério da Fazenda apontam que no período 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Apenas no primeiro semestre deste ano, 17,7 milhões de brasileiros fizeram apostas em sites e aplicativos das 182 bets autorizadas pelo governo, gastando em média R$ 164 por mês, informou a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda. No período, essas empresas tiveram uma receita bruta de R$ 17,4 bilhões, o que pode ser indicado como o gasto efetivo dos apostadores.
Em relação às faixas etárias, a com mais apostadores é a de 31 a 40 anos, que representa 27,8%. Os que têm de 18 a 25 anos são 22,4%; 22,2% têm de 25 a 30 anos; 16,9% têm entre 41 e 50 anos; 7,8% têm de 51 a 60 anos e 2,1% têm de 61 a 70 anos.
Veja mais
Segundo a Receita Federal, a arrecadação das empresas de apostas foi de aproximadamente R$ 3,8 bilhões no primeiro semestre de 2025. O valor é referente a quantia arrecadada pela Receita, incluindo tributos federais, além dos 12% das destinações sociais previstas, que totalizaram R$ 2,14 bilhões.
O mercado de apostas foi legalizado em 2018, mas regras sobre o tema começaram a ser publicadas no ano passado e apenas no início de 2025 todas entraram em vigor. De acordo com o ministério, dos 66 processos de fiscalização envolvendo 93 bets, em 35 se decidiu pela aplicação de sanções, ao longo do semestre.
Sites de aposta com autorização no país devem usar extensão ‘.bet.br’
O Ministério da Fazenda, responsável pela regulamentação do setor, ressalta que todos os sites autorizados devem usar a extensão “.bet.br”. Ou seja, qualquer página que não tiver esse padrão fica proibida de operar no território nacional. Segundo a pasta, ao menos 5.200 sites foram retirados do ar entre outubro do ano passado e janeiro deste ano por falta de documentação.
Outra forma de conferir a regularidade das plataformas é acessar a lista disponível no site da Secretaria de Prêmios e Apostas, vinculada à Fazenda. Segundo o presidente da ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias), Plínio Lemos Jorge, é fundamental que os apostadores não joguem em sites ilegais.
Perguntas e respostas
Qual foi a receita dos sites e aplicativos de aposta no primeiro semestre deste ano?
A receita bruta dos sites e aplicativos de aposta no primeiro semestre deste ano foi de R$ 17,4 bilhões, conforme informado pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
Quantos brasileiros realizaram apostas e qual foi o gasto médio mensal?
No período, 17,7 milhões de brasileiros realizaram apostas, gastando em média R$ 164 por mês.
Quais são as faixas etárias com mais apostadores?
A faixa etária com mais apostadores é a de 31 a 40 anos, representando 27,8% do total. As demais faixas são: 22,4% têm entre 18 e 25 anos; 22,2% têm entre 25 e 30 anos; 16,9% têm entre 41 e 50 anos; 7,8% têm entre 51 e 60 anos; e 2,1% têm entre 61 e 70 anos.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp