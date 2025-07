Sol Nascente, no Distrito Federal, recebe primeira unidade móvel automatizada da Caixa Unidade ficará disponível até 29 de agosto; objetivo é oferecer os mesmos serviços de uma agência tradicional Brasília|Do R7, em Brasília 31/07/2025 - 16h49 (Atualizado em 31/07/2025 - 16h49 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Inauguração da primeira unidade móvel automatizada da Caixa em Sol Nascente.

Localização: Centro Olímpico Parque da Vaquejada, disponível até 29 de agosto.

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h, focado em serviços sociais.

Não haverá movimentação de dinheiro em espécie na unidade. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Unidade móvel está localizada no Parque da Vaquejada

Foi inaugurada nesta quinta-feira (31) a primeira unidade móvel automatizada da Caixa.

Localizada no entro Olímpico Parque da Vaquejada, entre Sol Nascente e Ceilândia, o contêiner oferece os mesmos serviços de uma agência tradicional e vai prestar atendimento até 29 de agosto.

O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 15h e terá foco nos beneficiários do Bolsa Família, senha de beneficiários do INSS, PIS (Abono Salarial), Programa Pé-de-meia, FGTS, Cartão do Cidadão, auxílio na utilização do aplicativo CAIXA Tem e desbloqueio de cartão e senha de contas.

Na unidade não haverá movimentação de dinheiro em espécie. ​A ação integra a expansão da frota de unidades móveis da Caixa.

‌



Serviço:

​Unidade móvel automatizada no Distrito Federal

Local: Centro Olímpico Parque da Vaquejada - QNP 21, AE – Setor Habitacional Sol Nascente – Setor “P” Norte, Ceilândia (DF)

‌



Período: 31 de julho a 29 de agosto de 2025

Horário de atendimento: 10h às 15h

