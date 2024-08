Starlink diz que vai recorrer de decisão de Moraes que bloqueou contas da empresa Ministro deu ordem para assegurar o pagamento de eventuais multas que sejam aplicadas pela Justiça brasileira à rede social X Brasília|Do R7 29/08/2024 - 19h19 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h19 ) ‌



Moraes determinou o bloqueio das contas da empresa Andressa Anholete/SCO/STF - 18.6.2024

A empresa Starlink, do bilionário Elon Musk, disse nesta quinta-feira (29) que pretende recorrer da decisão do ministro Alexandre de Moraes que bloqueou contas financeiras da instituição para assegurar o pagamento de eventuais multas que sejam aplicadas pela Justiça brasileira à rede social X (antigo Twitter), que também é de Musk.

Em uma publicação na rede social, a Starlink criticou Moraes. “Esta ordem é baseada em uma determinação infundada de que a Starlink deve ser responsável pelas multas cobradas — inconstitucionalmente — contra o X. Ela foi emitida em segredo e sem dar à Starlink qualquer um dos devidos processos legais garantidos pela Constituição do Brasil. Pretendemos abordar o assunto legalmente”, disse a empresa.

This order is based on an unfounded determination that Starlink should be responsible for the fines levied—unconstitutionally—against X. It was issued in secret and without affording Starlink any of the due process of law guaranteed by the Constitution of Brazil. We intend to… — Starlink (@Starlink) August 29, 2024

A Starlink informou, também, que vai fazer o possível para que o serviço de internet que ela oferece no país não seja interrompido.

“Hoje, a Starlink está conectando mais de um quarto de milhão de clientes no Brasil — da Amazônia ao Rio de Janeiro — incluindo pequenas empresas, escolas e socorristas, entre muitos outros. Estamos orgulhosos do impacto que a Starlink está causando em comunidades por todo o país, e a equipe da Starlink está fazendo todo o possível para garantir que seu serviço não seja interrompido.”

Também pela rede social, Musk fez uma série de publicações criticando a atuação de Moraes e comparando o ministro a vilões do cinema. A imagem foi produzida com a ajuda de uma ferramenta de inteligência artificial e exibe Moraes com trajes e objetos característicos dos filmes.

The tyrant, @Alexandre, is dictator of Brazil. Lula is his lapdog. https://t.co/svONz3iv5S — Elon Musk (@elonmusk) August 29, 2024

Suspensão do X

Nesta quarta-feira (28), o STF usou o próprio perfil no X para publicar um documento assinado por Moraes no qual ele cobra o dono da empresa, Elon Musk, a apresentar em 24 horas o nome do novo representante do X no Brasil, sob pena de tirar a rede social do ar no país caso a ordem não seja cumprida. A rede social tem até às 20h07 desta quinta-feira (29) para informar o nome do novo representante da plataforma no Brasil.

Após 20h07, o setor técnico do STF vai certificar se houve manifestação do X. Depois disso, pode haver uma eventual decisão do ministro Alexandre de Moraes para suspender a rede social.

A publicação do STF foi em resposta a um post feito pela equipe de Assuntos Governamentais Globais do X em 17 de agosto, quando a empresa anunciou que iria encerrar as atividades do escritório da empresa no Brasil após Alexandre de Moraes ameaçar prender a representante da instituição no país caso a rede social não cumpra decisões judiciais.

Ao anunciar a medida, a rede social publicou um ofício sigiloso assinado por Moraes e disse que a responsabilidade pela saída da empresa do Brasil é “exclusivamente” do ministro. A rede social afirmou, à época, que o serviço segue disponível no país.