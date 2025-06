STJ marca para agosto julgamento do recurso do ex-jogador Robinho contra prisão No recurso, a defesa pela redução a pena de nove anos de prisão. O ex-jogador está preso por estupro cometido em 2013, na Itália Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 23/06/2025 - 13h14 (Atualizado em 23/06/2025 - 13h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ex-jogador está preso em SP por estupro Reprodução/Record/Arquivo

A Corte Especial do STJ (Superior Tribunal de Justiça) marcou para o dia 6 de agosto o julgamento de um recurso presentado pela defesa do ex-jogador de futebol Robinho contra a pena fixada pelo crime de estupro, cometido na Itália.

No recurso, a defesa pela redução a pena de nove anos de prisão. O ex-jogador está preso desde março de 2024 por estupro cometido em 2013, na Itália. Ele alega inocência.

A PGR (Procuradoria-Geral da República) já se manifestou contra o pedido.

Em 20 de março do ano passado, o tribunal decidiu, por 9 votos a 2, que o ex-jogador pudesse cumprir no Brasil a pena por estupro coletivo ocorrido na Itália, onde ele foi condenado a nove anos de prisão.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os ministros do STJ analisaram o pedido da Justiça italiana para a transferência de Robinho e não a inocência ou culpa dele. Os ministros também decidiram pelo cumprimento imediato em regime fechado.

Em março do ano passado, o relator do caso, ministro Francisco Falcão, determinou cautelarmente que Robinho entregasse o seu passaporte ao STJ.

‌



Robinho está no pavilhão 1 da a Penitenciária II de Tremembé. Na prisão, ele tem o hábito de jogar futebol com os outros detentos e de ler. Além disso, ele tem aula de dois projetos, com dez módulos cada, “De olho no futuro” e “Reescrevendo a minha história”.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp