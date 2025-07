Subsecretário de diplomacia dos EUA diz que Moraes é ‘coração’ de ‘perseguição’ contra Bolsonaro Darren Beattie afirmou que os EUA estão ‘atentos’ e ‘tomando medidas’ Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 24/07/2025 - 19h59 (Atualizado em 24/07/2025 - 20h34 ) twitter

Beattie fez a publicação de hoje em uma conta institucional U.S. Department of State

O subsecretário de Diplomacia Pública do governo dos EUA, Darren Beattie, usou as redes sociais nesta quinta-feira (24) para afirmar que o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes é o responsável pelo “complexo de perseguição e censura” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O juiz Moraes é o coração pulsante do complexo de perseguição e censura contra Jair Bolsonaro”, escreveu, completando que o ministro “cerceou a liberdade de expressão nos Estados Unidos”. “Graças à liderança do presidente Trump e do secretário Rubio, estamos atentos e tomando medidas“, escreveu Beattie nas redes.

Moraes é o relator de processos ao qual Bolsonaro é réu no STF, a exemplo da ação sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

A publicação do subsecretário foi feita em resposta a uma publicação do secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio. Na publicação de Rubio, ele anunciava, na sexta-feira (18), a suspensão do visto americano de Moraes e de outros ministros do STF.

Beattie fez a publicação de hoje em uma conta institucional do Subsecretário de Diplomacia Pública do Departamento de Estado.

Tarifaço

Em 14 de julho, o subsecretário fez críticas a Moraes, comentando a carta de Trump, anunciando taxa de 50% a produtos brasileiros exportados aos EUA, que entra em vigor em 1° de agosto.

Ele afirmou, na ocasião, que Trump impôs “consequências há muito esperadas” contra Moraes e o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva por “ataques a Jair Bolsonaro, à liberdade de expressão e ao comércio com os EUA”.

Na carta, Trump cita os processos que Bolsonaro enfrenta na Justiça, uma suposta desvantagem comercial entre o Brasil e os EUA, além de uma suposta censura a plataformas digitais americanas promovida pelo Brasil.

Um dos filhos de Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) está nos EUA desde março deste ano para articular sanções contra Moraes.

Após oanúncioo do tarifaço, Eduardo puxou para si parte da articulação das tarifas e pediu que os brasileiros agradecessem a Trump.

O Brasil tenta reverter ou diminuir o percentual da tarifa até agosto. Contudo, caso os EUA não queiram negociar, uma possibilidade estudada é a aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica.

