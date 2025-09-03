Tarcísio janta com líder do PL para definir estratégias de manifestações no 7 de Setembro Oposição articula protestos para o próximo domingo; manifestações serão contra julgamento de Bolsonaro e a favor da anistia Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 17h57 (Atualizado em 03/09/2025 - 18h26 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se reunirá com o líder do PL e Silas Malafaia para discutir estratégias de protesto no 7 de Setembro.

As manifestações da oposição ocorrerão em várias capitais, incluindo Rio de Janeiro e São Paulo, contra o julgamento de Jair Bolsonaro.

A oposição pede uma anistia ampla para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Bolsonaro está em prisão domiciliar e não poderá participar dos protestos, mas seus aliados promovem apoio nas redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Governador de SP articula anistia a presos do 8 de janeiro, mas incluindo Bolsonaro João Valério/Governo de SP - 29/08/2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), vai ter um jantar nesta quarta-feira (3) com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), e o pastor Silas Malafaia para definir estratégias para as manifestações da oposição que ocorrerão pelo Brasil no próximo domingo, 7 de Setembro.

A informação sobre o jantar foi confirmada por Sóstenes. A expectativa é de que as manifestações ocorram nas principais capitais, como na Praia de Copacabana (RJ), na Avenida Paulista (SP) e em Brasília.

A oposição promete manifestar contra o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF (Supremo Tribunal Federal) por tentativa de golpe de Estado e em prol de uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

O jantar desta quarta ocorre em meio às articulações de Tarcísio no Congresso pelo projeto da anistia. O governador angariou o apoio dos principais partidos de centro nesta semana, como o Republicanos, o PP e o União Brasil.

Tarcísio vai conversar com Motta sobre anistia

Ainda nesta quarta, antes do jantar, o governador de São Paulo vai se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), para tratar do projeto de lei da anistia.

O julgamento de Bolsonaro começou nesta semana e vai até 12 de setembro. Em prisão domiciliar e usando tornozeleira eletrônica, o ex-presidente não poderá comparecer às manifestações do 7 de Setembro. Mas aliados têm movimentado as redes sociais em prol de apoio popular aos protestos.

A última manifestação capitaneada pela oposição, em 3 de agosto, levou mais populares às ruas do que os atos anteriores realizados pelo grupo.

Naquela ocasião, Bolsonaro falou a apoiadores via chamada de vídeo, descumprindo medidas cautelares impostas pelo STF, o que fez Moraes determinar a prisão domiciliar do ex-presidente.

