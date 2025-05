‘Tem vírus no mundo todo’, diz Alckmin sobre impacto de gripe aviária no preço de alimentos Alckmin destacou que todo o protocolo sanitário foi adotado e o momento atual é de ‘acompanhar com rigor’ Brasília|Do Estadão Conteúdo 22/05/2025 - 14h36 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h51 ) twitter

Fala foi feita nesta quinta-feira Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse não acreditar que a gripe aviária possa impactar o preço dos alimentos - assunto sensível relacionado à aprovação do governo federal - na manhã desta quinta-feira (22) em São Paulo. “Vírus você tem no mundo todo. Não é só no Brasil. Em vários países há o problema da gripe aviária”, disse.

Alckmin destacou que todo o protocolo sanitário foi adotado e o momento atual é de “acompanhar com rigor”. “Nosso caso está muito localizado, especificamente no Rio Grande do Sul, confirmado em Montenegro. Foi o primeiro caso”, continuou o vice-presidente. “Sendo só lá, deve ser superado rapidamente, porque vírus tem tempo limitado. Vamos aguardar.”

Até o momento, há um caso confirmado de gripe aviária (influenza aviária de alta patogenicidade, H5N1) na granja comercial de Montenegro, em um matrizeiro de aves na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. No total, o País já registrou 164 casos da doença em animais silvestres no País (sendo 160 em aves silvestres e 4 em leões-marinhos), 3 focos em produção de subsistência, de criação doméstica, e 1 em produção comercial, somando 168 ao todo no Brasil.

Governo federal declara emergência zoossanitária

O Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso de gripe aviária em uma granja comercial do Brasil no último dia 16. Após a confirmação do caso, o governo federal decretou estado de emergência zoossanitária. A medida é válida para o município de Montenegro por 60 dias e foi publicada no Diário Oficial da União.

Segundo a portaria, o estado de emergência abrange a área de 10 km “ao redor do estabelecimento de aves comerciais onde foi detectada a ocorrência da infecção pelo vírus da influenza aviária de alta patogenicidade”. Aves restantes do local foram eliminadas, segundo Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do Rio Grande do Sul.

