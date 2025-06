Beneficiários já podem consultar contestações de descontos indevidos no INSS Beneficiários podem verificar respostas em agências dos Correios ou online Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/06/2025 - 09h56 (Atualizado em 16/06/2025 - 09h56 ) twitter

Beneficiários do INSS já podem consultar processor de contestação de descontos ilegais

A partir desta segunda-feira, beneficiários do INSS que tiveram descontos indevidos podem verificar as respostas de suas contestações em agências dos Correios. Aqueles que buscaram atendimento há mais de 15 dias úteis têm essa possibilidade. Além disso, as consultas podem ser realizadas pelo aplicativo ou site Meu INSS. Até o momento, a instituição registrou mais de 3 milhões de contestações.

