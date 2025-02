Tribunal de Justiça do DF vai disponibilizar livros gratuitos na Rodoviária do Plano Piloto Estante com obras literárias será instalada no posto do Na Hora para facilitar acesso da população à cultura Brasília|Do R7, em Brasília 19/02/2025 - 18h40 (Atualizado em 19/02/2025 - 18h40 ) twitter

Projeto foi lançado em 2016 Iasmim Abuquerque/ R7

O TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) assinou, nesta quarta-feira (19), um Acordo de Cooperação Técnica com o governo do DF, ampliando o projeto Estante Livre. A iniciativa oferece acesso gratuito a livros.

O novo acordo prevê a disponibilização de exemplares no posto de atendimento Na Hora, localizado na Rodoviária do Plano Piloto.

Lançado em 2016, o projeto visa facilitar o acesso da população à cultura e às obras literárias, sem a necessidade de cadastro, promovendo a democratização da leitura.

O 1° vice-presidente do TJDFT, Roberval Belinati, explicou que a iniciativa foi inspirada nas estantes localizadas nas paradas da Asa Norte, bairro de Brasília, que eram “alimentadas” por um açougueiro. O comerciante queria proporcionar às pessoas a oportunidade de enriquecerem culturalmente enquanto aguardavam o ônibus.

Até então, apenas o tribunal contava com estantes, mas, para alcançar um público maior, Belinati se uniu à Secretaria de Justiça para expandir o projeto. Com o projeto em uma unidade movimentada, a secretária Marcela Passamani espera que as pessoas se conectem com os livros e desenvolvam o hábito da leitura enquanto aguardam pelo atendimento.

“Hoje, temos um aplicativo de fila que faz com que as pessoas fiquem pouco tempo, mas sabemos que, nesse momento, ao folhear o livro, elas podem se deparar com uma página ou uma passagem que toque seu coração e desperte o desejo de explorar aquele livro”, declarou a chefe da subpasta.

Como funcionará

Segundo o acordo, o TJDFT ficará responsável por disponibilizar as estantes, promover a arrecadação e o envio dos livros. Além disso, a população poderá doar obras literárias encaminhando-as à biblioteca do tribunal, localizada na Praça Municipal, lote 01, Subsolo do Bloco A, ou entregando-as nos postos dos fóruns do tribunal.

Os livros vão passar por uma seleção e serão enviados para o “Na Hora”. A Secretaria de Justiça ficará como responsável pela guarda, fiscalização e conservação do material.

A unidade instalada na Rodoviária do Plano Piloto passará por avaliação. Caso os resultados sejam positivos, novas estantes poderão ser disponibilizadas em outras unidades do DF.

“Hoje, no tribunal, temos 10 estantes de livros que estão a disposição das pessoas que ficam nas dependências dos fóruns de Brasília. Nós vamos pedir ao Governo do Distrito Federal para que leve à outras repartições públicas”, afirmou Belinati.