Trump diz a jornal que conversou com Putin por telefone sobre terminar a guerra na Ucrânia Presidente dos EUA disse que tem plano concreto para encerrar o conflito na Europa; americano pretende se reunir também Zelenski Brasília|Do R7 09/02/2025 - 13h37 (Atualizado em 09/02/2025 - 17h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trump disse que conversou com Putin sobre fim da guerra Reprodução/X/@WhiteHouse - 7.2.2025

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse ter conversado por telefone com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre terminar a guerra na Ucrânia. “Ele quer que as pessoas parem de morrer”, afirmou o republicano em entrevista ao jornal New York Post sobre o presidente russo.

Questionado sobre quantas vezes teria conversado com Putin, Trump disse ser “melhor não dizer”, mas reiterou que tem um plano concreto para encerrar o conflito na Europa.

Na sexta-feira (7), Trump afirmou que “provavelmente” se reuniria com o presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, nesta semana. O americano também repetiu que tinha a intenção de conversar com o presidente russo, Vladimir Putin.

Durante a campanha eleitoral, o republicano prometeu acabar imediatamente com a guerra na Ucrânia assim que assumisse o poder, mas nunca deu detalhes sobre como alcançaria a paz.

‌



Também nesta semana, Trump planeja apresentar seu plano durante a Conferência de Segurança de Munique, na Alemanha, conforme notificou a agência Bloomberg. A Rússia já confirmou estar em contato com a administração republicana sobre o tema.