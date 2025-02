Ulysses Guimarães, Aécio Neves, Temer e Cunha: relembre os presidentes da Câmara Cargo é responsável pela condução dos trabalhos, além de ser o segundo na linha de sucessão do presidente Brasília|Rafaela Soares e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 02/02/2025 - 02h00 (Atualizado em 02/02/2025 - 02h00 ) twitter

Ex-presidente e ex-ministro integram a lista Reprodução/Fundação Ulysses Guimarães /Arquivo - Reprodução/Câmara dos Deputados

Pelos próximos dois anos, a Câmara dos Deputados terá um novo presidente. Eleito no sábado (1°), Hugo Motta (Republicanos-PB) será o 17º deputado desde a redemocratização a ocupar o posto. O cargo existe desde 1888, quando o Barão de Lucena conduziu os trabalhos na época do Império.

Ulysses Guimarães foi o primeiro presidente da Casa após a redemocratização, conduzindo os trabalhos que resultaram na publicação da Constituição de 1988. Além dele, figuram na lista o ex-presidente da República Michel Temer (MDB), o candidato à Presidência da República Aécio Neves (PSDB) e Eduardo Cunha (PRD), responsável pela condução do processo de impeachment de Dilma Rousseff (PT), em 2016 (veja a lista completa abaixo).

A função do presidente da Câmara é conduzir a pauta legislativa, ou seja, colocar projetos de lei na ordem do dia para votação, além de presidir os trabalhos no plenário. Ele também é líder da Mesa Diretora e comanda as reuniões com a bancada de líderes dos partidos. O parlamentar também ocupa a segunda posição na linha de sucessão do presidente da República, atrás apenas do vice.

O mandato do presidente da Câmara é de dois anos, com a possibilidade de reeleição no início de uma nova legislatura, como foi com Arthur Lira (PP-AL). Além disso, caso o parlamentar deseje disputar um cargo em eleições municipais ou gerais ou assumir um posto no Executivo, ele deverá se afastar das atividades.

Lista de presidentes da Câmara após a redemocratização

Ulysses Guimarães (PMDB-SP): 1985-1986

Ulysses Guimarães (PMDB-SP): 1987-1988

Paes de Andrade (PMDB-CE): 1989-1990

Ibsen Pinheiro (PMDB-RS): 1991-1992

Inocêncio Oliveira (PFL-PE): 1993-1994

Luís Eduardo Magalhães (PFL-BA): 1995-1996

Michel Temer (PMDB-SP): 1997-1998

Michel Temer (PMDB-SP): 1999-2000

Aécio Neves (PSDB-MG): 2001-2002

João Paulo Cunha (PT-SP): 2003-2004

Severino Cavalcanti (PP-PE): 2005-2006

Aldo Rebelo (PCdoB-SP): 2005-2006

Arlindo Chinaglia (PT-SP): 2007-2008

Michel Temer (PMDB-SP): 2009-2010

Marco Maia (PT-RS): 2011-2013

Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN): 2013-2015

Eduardo Cunha (PMDB-RJ): 2015-2016

Rodrigo Maia (DEM-RJ): 2016-2017

Rodrigo Maia (DEM-RJ): 2017-2018

Rodrigo Maia (DEM-RJ): 2019-2021

Arthur Lira (PP-AL): 2021-2022

Arthur Lira (PP-AL): 2023-2025

Hugo Motta (Republicanos-PB): 2025-2027

