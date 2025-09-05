Vai de Graça: governo do DF amplia gratuidade no transporte público neste sábado Ônibus e metrô vão transportar passageiros de graça durante o fim de semana Brasília|Do R7 05/09/2025 - 08h52 (Atualizado em 05/09/2025 - 08h52 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O GDF ampliou a gratuidade no transporte público para este sábado (6) e domingo, em comemoração ao 7 de Setembro.

Desde o início do programa Vai de Graça em março, foram registrados mais de 19 milhões de acessos gratuitos.

O movimento de passageiros nos domingos aumentou cerca de 70%, subindo de 270 mil para 460 mil acessos.

O metrô terá um horário especial de funcionamento neste domingo, das 5h30 às 21h30. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Vai de Graça garantiu quase 20 mil acessos gratuitos Joel Rodrigues/Agência Brasília - 17.04.2025

O GDF (Governo do DF) determinou nesta quinta-feira (4) que o programa Vai de Graça vai valer também para este sábado (6). A gratuidade no transporte público já estava garantida para domingo, na comemoração do 7 de Setembro , mas a ampliação do benefício foi publicada no DODF (Diário Oficial do DF).

Segundo a Semob (Secretaria de Mobilidade e Transporte), o programa registrou 19.265.775 acessos gratuitos em ônibus e metrô desde o início em março, em 37 dias de benefício. O Vai de Graça garante acesso de graça em domingos e feriados, além de ocasiões especiais, como Carnaval e Semana Santa.

O secretário da pasta, Zeno Gonçalves, afirma que o movimento de passageiros aumento cerca de 70% com o programa. “O sistema registrava cerca de 270 mil acessos aos domingos, subindo para a média de 460 mil viagens com o Vai de Graça. Fizemos alguns ajustes, criamos linhas e mais horários para atender aos passageiros, mas a demanda se estabilizou”, pontua.

Os horários de funcionamento deste sábado estão mantidos normalmente. Já no domingo, 134 veículos vão reforçar o transporte entre regiões administrativas e Plano Piloto. A Semob explica que o reforço acontece entre 7h e 13h para atender o público do desfile cívico-militar na Esplanada dos Ministérios.

‌



Além disso, o metrô vai funcionar em horário especial neste domingo. A operação vai começar mais cedo, às 5h30, e segue até o horário normal de 21h30.

Para fazer uso do programa, é preciso utilizar um dos cartões mobilidade — cartão idoso, PCD (pessoa com deficiência), vale-transporte, etc — para validar a passagem na catraca. Caso o usuário não tenha esse cartão, é necessário comunicar o cobrador, no caso do ônibus, ou o funcionário do metrô, que então vai validar a passagem.

