Vamos apoiar Alcolumbre, diz líder do Republicanos no Senado Com quatro senadores, bancada é a sexta aderir a candidatura do senador amapaense

Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 02/11/2024 - 18h15 (Atualizado em 02/11/2024 - 18h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share