‘Vamos encontrar solução’, diz ministro das Cidades sobre mudar COP30 de cidade devido aos preços abusivos Jader Filho diz acreditar que governo federal e estadual vão conseguir manter Belém como sede do evento; países pedem mudança Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 01/08/2025 - 14h02 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h44 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro defendeu realização da COP30 em Belém Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - arquivo

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta sexta-feira (1º) que acredita que o governo federal e estadual vão encontrar uma medida para manter a realização da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) em Belém, no Pará. A declaração foi feita após o presidente da COP30, André Corrêa, confessar que alguns países estão pedindo a transferência para outra cidade devido aos “preços abusivos” dos hotéis.

“Acredito que nessa questão das hotelarias, seja através do governo do Estado, seja do governo federal, vamos encontrar uma solução e a Cop30 vai ser em Belém em novembro deste ano”, afirmou Jader.

O ministro também defendeu a importância da COP ser realizada na região amazônica. “O presidente Lula, quando ele escolheu Belém como a sede da COP30, ele tinha uma intenção. A intenção de mostrar para o mundo como é a realidade de uma cidade amazônica. Então, tem todo um recado que o presidente Lula quer passar”, começou.

Ele acrescentou que em outras COPs, o mundo fala da amazônia sem conhecer o bioma. “Todo mundo fala, em todas as outras COPs, da amazônia. E as pessoas discutem a amazônia a partir de um documentário, de uma opinião e, muitas das vezes, até sem nem conhecer absolutamente nada, nunca terem passado perto de uma cidade amazônica. Então, o que o presidente, na verdade, está querendo é que a gente possa fazer uma discussão sobre a amazônia numa cidade amazônica”, acrescentou.

‌



Entenda

Diversos países estão pedindo para o Brasil mudar a COP30 de Belém para outra cidade devido à cobrança de “preços abusivos” pelos hotéis. A informação foi confirmada pelo presidente da COP30, André Corrêa, durante um encontro realizado pela AIE (Associação de Correspondentes Estrangeiros) em parceria com o IBP (Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás) nesta semana.

Na ocasião, Corrêa citou que alguns hotéis estão cobrando 15 vezes mais o valor de referência. O governo tenta sensibilizar o setor, mas segundo o presidente da COP30, não há uma legislação que obrigue os hotéis a baixarem o preço.

‌



“Se na maioria das cidades onde as COPs aconteceram os hotéis passaram a pedir o dobro ou o triplo do valor, no caso de Belém, os hotéis estão pedindo mais de dez vezes os valores normais. Então há uma sensação literalmente de revolta dos países por essa insensibilidade, sobretudo por parte dos países em desenvolvimento, que estão dizendo que não poderão vir a COP por causa dos preços extorsivos, abusivos, que estão sendo cobrados”, afirmou.

Corrêa admitiu que os preços estão superfaturados. “De fato, os preços de Belém, todo mundo que já entrou na internet já viu, estão completamente abusivos. Mas de dez vezes, em vários casos é quinze vezes o valor que os hotéis cobram normalmente”, lamentou.

‌



O presidente da COP30 afirma que o governo tenta sensibilizar o setor hoteleiro. “Há um esforço muito grande do governo, a Casa Civil está coordenando, de conseguir convencer os hotéis de baixar o preço, porque a legislação brasileira não pode impor isso aos hotéis. Acredito que os hotéis não estão se dando conta da crise que estão provocando”, afirmou.

Entenda

A ONU realizou, nesta semana, uma reunião urgente para debater os altos preços nas acomodações em Belém, no Pará, durante o período da COP 30. Desde o início do ano, as preocupações com a logística atrapalham os preparativos para a cúpula, que acontecerá em novembro.

Países alegaram não poder arcar com os preços de hospedagem na cidade brasileira, que dispararam devido à escassez de quartos.

A organização da COP30 entrou em contato com o R7 e afirmou que uma nova reunião está agendada para o próximo dia 11 de agosto, “com o objetivo de dar continuidade ao diálogo sobre o conjunto de ações para a realização da COP30. Estarão em pauta temas como acomodação, transporte, segurança, alimentação e outros aspectos essenciais para o sucesso da conferência”.

“A Secretaria Extraordinária da COP30 reitera seu compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível. O plano de acomodação está sendo implementado em fases, com prioridade, nesta etapa, para as delegações que participarão diretamente das negociações oficiais da COP30.

Atualmente, estão disponíveis 2.500 quartos individuais com tarifas fixadas entre US$ 100 e US$ 600. A política de hospedagem foi estruturada da seguinte forma:

• 15 quartos individuais por delegação foram reservados para 73 países classificados pelas Nações Unidas como Países Menos Desenvolvidos (LDCs) e Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento (PEIDs), com tarifas entre US$ 100 e US$ 200;

• 10 quartos individuais por delegação, com tarifas entre US$ 220 e US$ 600, foram disponibilizados para os demais países."

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp