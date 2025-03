Voepass diz que frota é segura e inicia tratativas para retomar voos após suspensão da Anac Medida ficará em vigor até que a companhia comprove a correção das irregularidades apontadas pela agência reguladora Brasília|Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/03/2025 - 08h21 (Atualizado em 11/03/2025 - 08h57 ) twitter

Empresa informou que já iniciou tratativas internas para atender às exigências da Anac Divulgação/Secretária de Segurança de São Paulo - Arquivo

A Voepass Linhas Aéreas afirmou, em nota oficial, que sua frota em operação é aeronavegável e que segue rigorosos padrões de segurança. A declaração foi feita após a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) suspender todos os voos da companhia a partir desta terça-feira (11).

A empresa informou que já iniciou tratativas internas para atender às exigências da Anac e demonstrar sua capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora.

“Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com nosso serviço, por isso, colocaremos todos nossos esforços para retomar a operação o mais breve possível”, afirmou a Voepass.

A companhia também garantiu que todos os passageiros impactados pelos cancelamentos de voos serão atendidos conforme as regras da Resolução 400 da Anac, que determina as condições para reembolso ou reacomodação em outras companhias aéreas.

‌



Suspensão por falhas de segurança

A Anac determinou a suspensão cautelar das operações da Voepass devido a problemas identificados no sistema de gestão de segurança da empresa. A medida ficará em vigor até que a companhia comprove a correção das irregularidades apontadas pela agência reguladora.

A fiscalização sobre a Voepass foi intensificada desde o acidente aéreo ocorrido em Vinhedo (SP) no ano passado, no qual 62 pessoas morreram. Segundo a Anac, a empresa não conseguiu solucionar todas as falhas identificadas durante as auditorias.

‌



Entre as exigências não atendidas pela companhia, a agência cita:

Falhas na gestão de segurança operacional;

Descumprimento da determinação de reduzir a malha aérea;

Tempo insuficiente de solo para manutenção adequada das aeronaves.

A Anac reforçou que a decisão visa garantir a segurança dos passageiros e que as operações da Voepass só serão retomadas quando todas as irregularidades forem resolvidas.

‌



Orientação aos passageiros

Diante da suspensão dos voos, a Anac recomenda que os passageiros impactados entrem em contato diretamente com a Voepass ou com as agências onde adquiriram as passagens para solicitar:

✅ Reembolso do valor pago;

✅ Reacomodação em outra companhia aérea.

Leia a íntegra da nota

A VOEPASS Linhas Aéreas informa que recebeu a notificação da ANAC de suspensão de sua operação e iniciou as tratativas internas para demonstrar, conforme solicitado, sua capacidade de garantir os níveis de segurança exigidos pela agência reguladora.

A companhia reitera que sua frota em operação é aeronavegável e apta a realizar voos seguindo as rigorosas exigências de padrões de segurança.

Essa decisão tem um impacto imensurável para milhares de brasileiros que utilizam a aviação regional todos os dias e contam com seu serviço, por isso, colocará todos seus esforços para retomar a operação o mais breve possível.

Todos os passageiros que forem impactados neste momento serão atendidos nos termos do previsto pela ANAC, na Resolução 400 - que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos.