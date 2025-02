Trudeau afirma que ameaça de Trump anexar o Canadá é “real” Integrantes do gabinete econômico do Canadá também se posicionaram sobre as falas do presidente dos EUA Internacional|Do R7 07/02/2025 - 21h16 (Atualizado em 07/02/2025 - 21h17 ) twitter

O líder canadense afirmou que Trump tem interesses nos recursos naturais do país REPRODUÇÃO/RECORD NEWS - 06.01.2025

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse nesta sexta-feira (7) que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, leva a sério a anexação do território canadense. A declaração foi feita durante uma cúpula econômica entre empresários e líderes trabalhistas, que discutiram medidas frente à ameaça do líder norte-americano de uma tarifa de 25% sobre as importações do país.

O líder canadense afirmou que Trump tem interesses nos recursos naturais do país e reiterou que a soberania do Canadá é inegociável. Em comentários a portas fechadas, Trudeau disse aos agentes econômicos que a possibilidade de Trump “absorver o Canadá” é “real”, segundo relatos da mídia canadense.

“Sugiro que o governo Trump não apenas saiba quantos minerais essenciais temos, mas pode ser por isso que eles continuam falando sobre nos absorver e nos tornar o 51º estado”, disse o primeiro-ministro.

Os comentários, feitos depois que a imprensa deixou a sala, foram ouvidos em um alto-falante do lado de fora da sala e captados pelo Toronto Star e pela emissora pública CBC.

“Eles estão muito cientes dos nossos recursos, do que temos, e querem poder se beneficiar deles”, acrescentou. “Trump tem em mente que uma das maneiras mais fáceis de fazer isso é absorvendo nosso país”, afirmou Trudeau.

Após as declarações do primeiro-ministro, integrantes do gabinete econômico do Canadá se posicionaram sobre as falas de Donald Trump.

Questionado sobre os comentários de Trudeau à margem da cúpula e se Ottawa estava preocupada com a ameaça de Trump, o ministro da Indústria, François-Philippe Champagne, disse que “ninguém pode questionar a soberania do Canadá”.

“Nossos amigos americanos entendem que precisam do Canadá para sua segurança econômica, precisam do Canadá para sua segurança energética e precisam do Canadá para sua segurança nacional”, completou Champagne.

A ministra do Comércio, Anita Anand, disse que o Canadá está determinado a resistir a qualquer expansionismo dos EUA. Trump costuma se referir ao Canadá como o “51º estado” e rebaixou Trudeau chamando-o de “governador” em vez de primeiro-ministro.

As tarifas anunciadas pela administração de Trump entrariam em vigor na terça-feira (4). Contudo, após negociações, o presidente dos Estados Unidos adiou a imposição das tarifas por 30 dias.