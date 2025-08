Carla Zambelli: defesa aguarda manifestação do ministro da Justiça italiana Deputada teve a prisão mantida nesta semana e passará por segunda audiência de custódia em 13 de agosto Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/08/2025 - 02h00 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA A defesa da deputada Carla Zambelli aguarda decisão do ministro da Justiça da Itália após a manutenção de sua prisão.

Zambelli está detida no presídio Germana Stefanini desde 29 de julho e passará por nova audiência em 13 de agosto.

O advogado da deputada espera a negação da extradição e possíveis medidas cautelares durante a audiência.

A deputada foi condenada pelo STF a dez anos de prisão e manifestou intenção de cumprir pena na Itália. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Deputada está presa na penitenciária de Germana Stefanini, localizada na região de Rebibbia Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 10/12/2024

Após a manutenção da prisão da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) na sexta-feira (1°), na Itália, a defesa da parlamentar aguarda a manifestação do ministro da Justiça italiana, Carlo Nordio.

Detida desde terça-feira (29), ela permanece no presídio feminino Germana Stefanini, localizado na região de Rebibbia.

“Eles [Justiça] alegaram a manutenção, baseado em nada, porque a audiência estava muito extensa, levou mais de três horas e meia. E eles pediram para ouvir o ministro da Justiça para decidir, então, se mantinham a prisão ou não”, explicou ao R7 o advogado Fabio Pagnozzi, que defende a parlamentar.

Segundo ele, Zambelli passará por outra audiência de custódia em 13 de agosto. Até lá, a defesa não deve se manifestar judicialmente. A expectativa do advogado é de que o ministro negue a extradição da deputada.

Pagnozzi também acredita que, na segunda audiência, seja concedida a liberdade à parlamentar ou, ao menos, a adoção de medidas cautelares.

Superlotação e cursos universitários: veja como é prisão onde Carla Zambelli está presa

Na quinta-feira (31), o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou que a AGU (Advocacia-Geral da União) acompanhe o caso e adote providências relacionadas ao pedido de extradição.

No mesmo dia, Zambelli recebeu a visita do vice-premiê italiano, Matteo Salvini, após articulação de deputados brasileiros da oposição.

Viagem à Itália

Licenciada desde 5 de julho por 127 dias, Zambelli viajou à Itália no início de junho. A defesa sustenta que a parlamentar se apresentou voluntariamente às autoridades italianas.

Em vídeo divulgado após a prisão, a deputada declarou não ter intenção de retornar ao Brasil, mas manifestou disposição para cumprir pena em território italiano.

Condenada pelo STF a dez anos de prisão, Zambelli também perdeu o mandato e foi sentenciada ao pagamento de R$ 2 milhões. A decisão se refere à invasão dos sistemas do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

