Zanin marca para a próxima sexta julgamento de recurso de Zambelli contra condenação Julgamento ocorre em plenário virtual no dia 6 de junho, entre 11h e 23h59 e, nesta modalidade, não há discussão entre os ministros Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 04/06/2025 - 20h59 (Atualizado em 04/06/2025 - 21h24 )

Zanin marca para a próxima sexta julgamento de recurso de Zambelli contra condenação Rosinei Coutinho/STF - 15.5.2025

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do STF (Supremo Tribunal Federal), marcou para a próxima sexta-feira (6) o julgamento de um recurso contra a decisão que condenou a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) a 10 anos de prisão pela invasão ao sistema eletrônico do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), ocorrida em 2023.

O julgamento ocorre em plenário virtual, entre 11h e 23h59. Nesta modalidade, não há discussão entre os ministros. Se houver um pedido de vista, o julgamento é suspenso. Se houver um pedido de destaque, o caso é levado ao plenário físico.

No recurso, a defesa pede a absolvição da deputada e afirma que houve cerceamento de defesa pela falta de acesso a todas as provas produzidas durante a investigação. Os advogados também contestaram a condenação de Zambelli ao pagamento de R$ 2 milhões em danos coletivos.

Conforme denúncia da PGR (Procuradoria-Geral da República), Carla Zambelli foi a autora intelectual da invasão para emissão de um mandado falso de prisão contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

Segundo as investigações, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que confirmou ter feito o trabalho a mando da parlamentar. O hacker foi condenado a oito anos e três meses de prisão no mesmo processo.

Saída do país

Nesta semana, a parlamentar anunciou que tinha saída do país. Com isso, teve a prisão preventiva decretada, passou a ser considerada foragida e será ser alvo de medidas de cooperação internacional, como inclusão na lista de procurados da Interpol e eventual pedido de extradição.

Zambelli anunciou em um canal no Youtube que pediria uma licença não remunerada de seu mandato para se ausentar do Brasil, alegando a necessidade de tratamento médico.

