Jeep Avenger: o SUV que abre uma nova era para a Jeep no Brasil Com design marcante, tecnologia e motorização híbrida leve, novo Avenger combina a praticidade da cidade com o espírito de aventura que faz parte do DNA Jeep

O novo Jeep Avenger chegou para abrir caminhos na cidade e fora dela Divulgação/ Jeep

Entrar em um SUV pode significar muito mais do que escolher um carro maior. Para uma nova geração de consumidores, significa encontrar um modelo que acompanhe diferentes momentos da rotina: seja no trânsito das grandes cidades, nas tarefas do dia a dia ou naquela escapada de fim de semana.

O novo Jeep Avenger chega ao Brasil como o mais novo B-SUV da marca e passa a ocupar o posto de porta de entrada para o universo Jeep no país. Com dimensões mais compactas, visual contemporâneo, tecnologia e motorização híbrida leve, o modelo amplia o universo da marca sem deixar de lado características que fazem parte do Jeepness.

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Com versões Altitude, Longitude e Limited, o Avenger parte de R$119.990 e chega a R$ 145.990 na versão Limited.

Conheça o novo Jeep Avenger.

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Um Jeep pensado para a realidade da cidade

Com pouco mais de 4 metros de comprimento, o Avenger foi desenvolvido para situações comuns da vida urbana. O tamanho facilita as manobras e o estacionamento, enquanto a posição de dirigir mais elevada mantém uma característica tradicional dos SUVs.

Mesmo com dimensões compactas, o modelo preserva elementos marcantes da Jeep, como a tradicional grade de sete fendas, a postura elevada e soluções que permitem transitar por diferentes tipos de terreno.

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O resultado é um SUV que amplia as possibilidades para quem está chegando à marca. Para quem considera comprar o primeiro Jeep, o Avenger reúne praticidade para a rotina e a personalidade que acompanha o universo da marca.

Tecnologia para deixar a rotina mais simples

No interior, a proposta segue a mesma lógica, com tecnologia integrada ao uso cotidiano.

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O Avenger conta com mais de 20 polegadas de telas, somando o painel digital e a central multimídia, além de recursos de conectividade. O modelo também oferece carregador de celular por indução, iluminação ambiente e tecnologias que tornam a condução mais prática.

Parte interna do novo Jeep Avenger Divulgação/ Jeep

Nas versões mais completas, há ainda recursos como câmera 360°, que amplia a visibilidade durante as manobras, e faróis LED Matrix, que contribuem para uma iluminação mais eficiente e segura durante a condução noturna.

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Segurança para diferentes momentos da rotina

A tecnologia também está presente nos sistemas de assistência à condução. O Avenger oferece recursos como ACC com centralizador de faixa e frenagem automática de emergência, que ajudam o motorista em diferentes situações do trânsito.

Esses recursos fazem diferença principalmente em uma rotina que mistura deslocamentos urbanos, compromissos do dia a dia e viagens de fim de semana. A ideia é oferecer uma experiência mais confortável e assistida, mantendo o motorista no controle.

Híbrido para acompanhar a rotina

Outro destaque do Avenger está sob o capô.

Todas as versões comercializadas no Brasil combinam o motor Turbo T200 com sistema híbrido leve MHEV de 12V e transmissão automática CVT.

Na prática, a tecnologia trabalha em conjunto com o motor a combustão para contribuir com a eficiência do veículo. O sistema não exige mudanças nos hábitos do motorista: o carro não precisa ser conectado a uma tomada e o abastecimento continua sendo feito normalmente.

A motorização MHEV também pode trazer vantagens para quem vive em determinadas cidades e estados, já que existem benefícios tributários e regras específicas para veículos híbridos em algumas regiões. Em São Paulo, por exemplo, o modelo pode contar com isenção do rodízio, conforme as regras vigentes.

Para quem usa o SUV todos os dias e também gosta de pegar a estrada, a combinação de eficiência e praticidade torna o Avenger uma alternativa interessante dentro do segmento.

Um novo Jeep com o DNA da marca

O Avenger combina dimensões mais compactas, tecnologia, conectividade e facilidade de condução com características que ajudam a identificar um Jeep de longe.

O design, a altura livre do solo, o seletor de terrenos e o espírito de aventura seguem presentes, criando uma conexão clara com o legado da marca.

O novo Jeep Avenger é indicado para viagens Divulgação/ Jeep

O modelo também chega para complementar a linha ao lado do Jeep Renegade, com propostas que atendem a diferentes perfis de consumidores. Assim, quem busca um SUV compacto e contemporâneo encontra no Avenger uma nova opção dentro do universo Jeep.

Para quem quer começar uma nova história com a Jeep

O lançamento do Avenger representa a chegada de um novo modelo e também a ampliação do público da Jeep no Brasil.

Para quem está pensando em comprar o primeiro SUV, procura mais praticidade para a rotina urbana ou quer um carro capaz de acompanhar viagens e momentos de lazer, o Avenger reúne diferentes características em uma mesma proposta.

Conhecer o modelo de perto ajuda a entender como cada versão se encaixa no dia a dia e qual configuração combina mais com cada perfil.

O modelo possui variedade de cores para agradar todos os gostos Divulgação/ Jeep

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