Incêndio em casa de recuperação de dependentes deixa 5 mortos e 11 feridos no DF Chamas se alastraram por centro de tratamento na área rural do Paranoá na madrugada; vítimas ainda não foram identificadas Cidades|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 09h11 (Atualizado em 31/08/2025 - 09h18 )

Incêndio em casa de recuperação deixou mortos na área rural de Planaltina, no Distrito Federal Divulgação/Bombeiros DF - 31.08.2025

Um incêndio matou cinco pessoas em uma casa de recuperação de dependentes químicos no Paranoá, cidade do Distrito Federal, na madrugada deste domingo (31). As chamas se alastraram pela estrutura e destruíram o centro de tratamento.

Bombeiros receberam o alerta de incêndio às 2h50 e contam ter se deparado com um incêndio de alta intensidade. A situação deixou 11 feridos, que precisaram de atendimento médico por inalação de fumaça. Um homem precisou ser levado ao hospital.

“Ao chegarem ao local, as equipes se depararam com uma grande quantidade de fumaça densa saindo do interior da edificação. Chamas altas saíam pelo telhado. Após avaliação dos riscos, os militares adentraram a edificação e identificaram que o fogo se alastrava por diversos cômodos”, diz trecho de nota divulgada pelo Corpo de Bombeiros.

O combate ao fogo utilizou linhas de mangueiras com espuma. Com o controle das chamas, as vítimas passaram a ser retiradas, quando cinco foram encontrados sem vida. A idade das vítimas varia de 21 a 55 anos.

As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas e o local está sob supervisão da Polícia Militar.

