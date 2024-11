O TRE-PA (Tribunal Regional Eleitoral do Pará) montou uma logística especial para permitir que as comunidades ribeirinhas de Santarém (PA) participem do segundo turno das eleições municipais neste domingo (27). Devido à estiagem que afeta a região, as urnas foram transportadas em carros e carroças, em áreas que antes eram tomadas pelas águas do rio Tapajós.