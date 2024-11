Eleições municipais de 2024 registram mais de 340 casos de crimes eleitorais

As eleições municipais de 2024 foram marcadas, em sua maioria, por tranquilidade. Entretanto, a Polícia Federal registrou 343 casos de crime eleitoral ,128 deles resultaram em inquéritos policiais, 198 foram classificados como “termos circunstanciados de ocorrência”, ou seja, com menor potencial ofensivo, enquanto 17 ainda são analisados. Além disso, 449 pessoas foram autuadas em flagrante, sendo 34 destas somente no segundo turno. A Polícia Federal ainda apreendeu R$ 115 mil em bens e valores.