Acusado de crimes de guerra pelo TPI, Putin pode ser preso durante encontro com Trump?

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Vladimir Putin participará de uma cúpula com Donald Trump no Alasca em 15 de setembro.

Putin é alvo de mandado de prisão do TPI, mas a localização do encontro evita sua detenção.

A base militar Elmendorf-Richardson será o local da reunião, considerada estratégica pelos EUA.

A cúpula é vista como uma vitória simbólica para Putin e um desafio à Ucrânia, mantendo atenção internacional.

O presidente russo, Vladimir Putin, em imagem divulgada em fevereiro de 2021 Divulgação/Mikhail Klimentyev/TASS

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, participará de uma cúpula com o presidente dos EUA, Donald Trump, no Alasca, marcada para sexta-feira (15), mesmo sendo alvo de um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional em 2023 por acusações de crimes de guerra. A escolha do local, entretanto, elimina o risco de prisão do líder russo, já que os Estados Unidos não são signatários do TPI e não têm obrigação legal de detê-lo.

Segundo especialistas em segurança e direito internacional ouvidos pelo jornal britânico The Sun, Putin só viaja a países que não reconhecem a jurisdição do tribunal. Além da Rússia e dos Estados Unidos, essa lista inclui China, Paquistão e outras nações que ignoram a estrutura jurídica internacional.

Hamish de Bretton-Gordon, ex-oficial britânico ouvido pelo jornal, afirmou que o encontro no Alasca representa uma “brecha” para o líder russo circular sem risco de detenção.

A localização também atende a exigências de segurança do Kremlin. O Alasca mantém proximidade geográfica com o extremo leste da Rússia e permite que o avião presidencial russo voe quase todo o trajeto em espaço aéreo considerado seguro. O czar Alexandre II vendeu o território aos Estados Unidos em 1867 por 7,2 milhões de dólares, e a região hoje é vista por autoridades americanas como estratégica para defesa nacional e dissuasão no Ártico.

Embora o encontro seja visto por analistas como uma vitória simbólica para Putin, Trump também ganha protagonismo por receber o presidente russo em solo americano.

A Casa Branca confirmou na terça-feira (12) que a reunião vai ser em Anchorage, a maior cidade do Alasca. Os dois vão serão recebidos na base Elmendorf-Richardson, a maior instalação militar do Alasca. A base de 26 mil hectares é um local estratégico para a preparação militar dos EUA no Ártico.

A mídia russa classificou a cúpula como um “golpe diplomático” contra o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que ficou de fora das negociações. O evento ocorre em um momento de alta tensão internacional e deverá ser acompanhado de perto por governos e organismos multilaterais.

