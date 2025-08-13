Lituânia vai treinar crianças com drones para combater ameaça da Rússia Programa do governo quer ensinar mais de 22 mil pessoas, incluindo crianças a partir de 8 anos, a construir e pilotar drones Internacional|Do R7 13/08/2025 - 13h52 (Atualizado em 13/08/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Lituânia lança um programa de treinamento para crianças e adultos em drones, visando a defesa contra a Rússia.

Mais de 22 mil pessoas, a partir de 8 anos, serão capacitadas até 2028 em construção e operação de drones.

Investimento de €3,3 milhões em equipamentos e abertura de centros de treinamento em várias cidades.

A iniciativa responde a aumentos nas tensões na região e práticas de recrutamento de adolescentes para a produção de drones na Rússia. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Bandeira da Lituânia em Vilnius, capital do país Divulgação/Paulius Andriekus/Unsplash

A Lituânia anunciou um programa para treinar crianças e adultos no uso e na construção de drones, como parte de esforços para reforçar a defesa contra possíveis ameaças da Rússia diante do Leste Europeu.

A iniciativa, divulgada oficialmente na terça-feira (12), envolve os ministérios da Defesa e da Educação e busca capacitar mais de 22 mil pessoas, incluindo estudantes a partir dos 8 anos, até 2028.

O programa será adaptado por faixas etárias. Crianças do terceiro e quarto anos do ensino fundamental, entre 8 e 10 anos, aprenderão a construir e pilotar drones simples. Já os alunos do ensino médio serão capacitados para projetar e fabricar peças, além de operar drones mais avançados. O objetivo é expandir o treinamento de resistência civil no país.

Com 2,8 milhões de habitantes, a Lituânia, que faz fronteira com o enclave russo de Kaliningrado e a Bielorrússia, aliada de Moscou, está em alerta desde a invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022.

‌



A percepção de ameaça foi reforçada nesta quarta-feira (13) com a expulsão de um diplomata russo pela Estônia, país vizinho. O ministro das Relações Exteriores estoniano, Margus Tsahkna, justificou a medida citando “interferência contínua” da Rússia nos assuntos internos do país.

O governo lituano planeja investir € 3,3 milhões em equipamentos, como drones com visão em primeira pessoa (FPV, na sigla em inglês), sistemas de controle e um aplicativo móvel para treinamento.

‌



“Planejamos que 15 mil adultos e 7.000 crianças adquiram habilidades de controle de drones até 2028”, afirmou a ministra da Defesa, Dovilė Šakalienė, segundo o jornal britânico The Guardian.

Em setembro, três centros de treinamento serão abertos nas cidades de Jonava, Tauragė e Kėdainiai, com mais seis previstos até 2028.

‌



O treinamento será conduzido pelo sindicato de fuzileiros da Lituânia, em parceria com a agência de educação não formal do país, e ocorrerá em escolas primárias e secundárias.

Rússia, drones e adolescentes

Uma investigação publicada em julho pelo United 24 Media, site de notícias do governo ucraniano, revelou que adolescentes, incluindo estudantes, estão sendo utilizados na produção em massa de drones de ataque do tipo Shahed, usados pela Rússia na guerra contra a Ucrânia.

As informações usaram como base uma reportagem exibida naquele mês pelo canal de TV Zvezda, controlado pelo Ministério da Defesa da Rússia, que mostrou a linha de produção de uma fábrica na Zona Econômica Especial (ZEE) de Alabuga, no Tartaristão, uma república autônoma no sudoeste russo.

A ZEE de Alabuga é um ponto central do programa de fabricação de drones da Rússia. Lá, o país produz milhares de aeronavespor meio de parcerias com o Irã, que compartilha tecnologia com o regime de Vladimir Putin, e de componentes fornecidos pela China, segundo a Iniciativa Global contra o Crime Organizado Transnacional (GI-TOC).

Segundo o site ucraniano, a filmagem da TV estatal russa mostra adolescentes, incluindo alunos do nono ano, com idades entre 14 e 15 anos, do Colégio Politécnico de Alabuga, trabalhando na montagem de drones iranianos Shahed-136, conhecidos como Geran-2 na Rússia, que desempenham um papel crucial no conflito.

Segundo o apresentador do programa, esses jovens conciliam estudos e trabalho na fábrica. “Centenas de máquinas, milhares de trabalhadores e, para onde quer que você olhe, é tudo juventude”, diz o apresentador na filmagem.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Qual é o objetivo do programa de treinamento de drones na Lituânia?

A Lituânia anunciou um programa para treinar crianças e adultos no uso e na construção de drones, visando reforçar a defesa contra possíveis ameaças da Rússia. O objetivo é capacitar mais de 22 mil pessoas, incluindo estudantes a partir dos 8 anos, até 2028.



Como será estruturado o treinamento?

O programa será adaptado por faixas etárias. Crianças de 8 a 10 anos aprenderão a construir e pilotar drones simples, enquanto alunos do ensino médio serão capacitados para projetar e fabricar peças, além de operar drones mais avançados.



Qual é o contexto de segurança que motivou essa iniciativa?

A Lituânia, com 2,8 milhões de habitantes e fronteira com o enclave russo de Kaliningrado e a Bielorrússia, está em alerta desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022. A percepção de ameaça foi reforçada com a expulsão de um diplomata russo pela Estônia, que citou "interferência contínua" da Rússia em seus assuntos internos.



Qual será o investimento do governo lituano no programa?

O governo lituano planeja investir € 3,3 milhões em equipamentos, incluindo drones com visão em primeira pessoa (FPV), sistemas de controle e um aplicativo móvel para treinamento.



Quantas pessoas o governo espera treinar até 2028?

A ministra da Defesa, Dovilė Šakalienė, afirmou que o plano é que 15 mil adultos e 7.000 crianças adquiram habilidades de controle de drones até 2028.



Onde ocorrerão os treinamentos?

Três centros de treinamento serão abertos em setembro nas cidades de Jonava, Tauragė e Kėdainiai, com mais seis previstos até 2028. O treinamento será conduzido pelo sindicato de fuzileiros da Lituânia, em parceria com a agência de educação não formal do país, e ocorrerá em escolas primárias e secundárias.





Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp