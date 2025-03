‘Americano’ ou ‘Canadiano’? Canadenses mudam nome de café em meio a tensões com EUA Mudança começou como brincadeira em cafeteria, mas reflete guerra comercial e atrito político entre os dois países Internacional|Do R7 12/03/2025 - 08h43 (Atualizado em 12/03/2025 - 08h43 ) twitter

Canadenses mudam nome de café 'Americano' para 'Canadiano' em meio a guerra comercial com EUA Reprodução/Instagram/@kickinghorsecoffee

Uma simples xícara de café virou símbolo de protesto no Canadá. Em meio a tensões comerciais com os Estados Unidos , cafeterias canadenses estão trocando o nome do tradicional “Americano” -- o popular café expresso diluído em água -- por “Canadiano”.

O que começou como uma piada interna em um estabelecimento da Colúmbia Britânica, segundo a Forbes, tem se tornado um movimento nacional sobre identidade e cultura em oposição às ameaças tarifárias e declarações expansionistas feitas por Donald Trump .

Tudo teve início no início de fevereiro, quando a Kicking Horse Coffee, uma torrefação local, lançou um desafio no Instagram. “Por 16 anos, chamamos discretamente os ‘Americanos’ de ‘Canadianos’. Hoje, tornamos isso oficial e pedimos que cafeterias do país façam o mesmo. Junte-se a nós. Chame-os de ‘Canadianos’”, escreveu.

A postagem, inicialmente um aceno descontraído à identidade nacional, viralizou e deu início a uma onda de adesões -- e polêmicas, de acordo com a Barista Magazin, uma revista norte-americana especializada em cafés.

O movimento ganhou força depois do anúncio de tarifas de 25% sobre importações canadenses, feito por Trump em janeiro. A medida entrou em vigor na semana passada, mas foi suspensa até 2 de abril .

Os canadenses encontraram na mudança do nome do café uma resposta sutil, mas cheia de simbolismo, à taxação do republicano. “Não é só café, é sobre quem somos”, disse um cliente em um café de Vancouver à Forbes.

Nem todos abraçaram a novidade. Nas redes sociais, como o X, críticos pediram boicote ao Kicking Horse, argumentando que o nome “Canadiano” ignora a origem da bebida. “É uma mudança boba, só para provocar”, escreveu um usuário.

Já outras pessoas veem humor e orgulho na iniciativa. “Se os EUA podem ter ‘Freedom Fries’, nós podemos ter nosso ‘Canadiano’”, defendeu um apoiador.

Uma tradição de renomeações

Não é a primeira vez que alimentos viram palco de disputas geopolíticas. Durante a Primeira Guerra Mundial, o chucrute nos Estados Unidos foi rebatizado de “Liberty Cabbage” para apagar as raízes alemãs, segundo a Forbes.

Em 2003, restaurantes americanos trocaram “French Fries” (as famosas batatas fritas) por “Freedom Fries” em protesto à posição da França contra a Guerra do Iraque. No Brasil, em 2022, bares renomearam o drink “Moscow Mule” para “Kiev Mule” após a invasão da Ucrânia pela Rússia.

O “Americano”, por sua vez, já nasceu de uma adaptação. Segundo o Washington Post, o nome surgiu na Segunda Guerra Mundial, quando soldados americanos na Itália acharam o expresso local forte demais e pediram para diluí-lo com água — daí o café “Americano”.

'Orgulhosamente servindo Canadianos', diz cartaz em vitrine de cafeteria Reprodução/Instagram/@kickinghorsecoffee