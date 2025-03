Trump ameaça aumentar tarifas se Canadá responder com taxação recíproca Primeiro-ministro Justin Trudeau anunciou que vai aplicar 25% sobre os produtos americanos importados pelo país Internacional|Estadão Conteúdo 04/03/2025 - 17h40 (Atualizado em 04/03/2025 - 17h50 ) twitter

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em entrevista coletiva em janeiro Kyle Mazza - 31/jan./2025 /The News/Estadão Conteúdo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou aumentar ainda mais a tarifa sobre produtos importados do Canadá, após o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, anunciar que vai aplicar uma taxa recíproca de 25% sobre os produtos americanos importados pelo país.

”Por favor, explique ao governador Trudeau, do Canadá, que, quando ele impuser uma tarifa de retaliação aos EUA, nossa tarifa recíproca aumentará imediatamente em um valor semelhante!”, publicou Trump, há pouco, na rede Truth Social.

O presidente americano usou a palavra “governor”, ou governador, para se referir ao primeiro-ministro canadense. Desde antes de tomar posse, Trump tem provocado embates com Trudeau ao ameaçar anexar o país vizinho.

As taxas de 25% para produtos importados pelos EUA do Canadá e do México entraram em vigor nesta terça-feira (4). Ainda hoje, Trudeau anunciou a taxa recíproca em retaliação à “guerra comercial” lançada pelos Estados Unidos contra o país.

‌



”Hoje, os Estados Unidos lançaram uma guerra comercial contra o Canadá, seu aliado mais próximo, seu amigo mais próximo. Ao mesmo tempo, falam de trabalhar positivamente com a Rússia, satisfazendo Vladimir Putin, um ditador mentiroso e assassino. Veja se isso faz sentido. Os canadenses são razoáveis e educados, mas não fugimos de uma briga”, disse Trudeau.

O primeiro-ministro do Canadá ainda disse que Trump busca minar “a economia canadense” para depois “falar da anexação” do país. Nesse contexto, “não sei que negociação poderíamos manter” com os Estados Unidos, afirmou.

‌



Trump pressionou Canadá e México com as tarifas para que aumentassem a vigilância de suas fronteiras. Os dois países implementaram medidas no último mês, mas o magnata republicano não ficou satisfeito.

As tarifas vão afetar mais de US$ 918 bilhões (R$ 5,3 trilhões) em importações oriundas desses dois vizinhos americanos.

